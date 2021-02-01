結婚是一生大事，從提親後，就開始有許多事項必須準備，其中，聘金是傳統婚禮習俗中相當重要的部分，若兩家沒有協調好，不只有損氣氛，嚴重甚至會毀了雙方婚事。近日有位網友分享，男方到女方家裡提親，女方家人竟獅子大開口就要600萬元聘金，還必須一次付清。背後原因更令人傻眼，網友直呼，「單身算了！」

一位網友在PTT分享，近日朋友提親卻遇上一件很扯的事，女方家開口就向男方要600萬元聘金，用途竟然是要替弟弟買房！女方家給出的理由則是，「因為姊姊嫁了，就無法再支付錢給弟弟。」而且還要求必須一次付清。原PO詢問，這種情況正常嗎？

文章一出，網友看完全傻眼，紛紛推文表示，「三小，單身算了」、「這是贖身的概念嗎」、「女兒只能過年回娘家就可以同意，都2021了還在賣女兒嗎」、「說要分期啊，又不知道多久會離婚，一次付清是傻了嗎」、「太貴了，這價位可以買6位烏克蘭新娘」。網狂勸最好放生，尤其現代竟還有這種賣女兒的行為，根本是笑話。「一刀就要刮你600萬，以後好自為之」。

網友指出，除了聘金外，另一個重點反而出在弟弟身上，「先不說600萬，給弟弟買房幹麻？弟弟關我屁事？」、「就算有600萬為什麼要給別人，超好笑」。網友質疑，這位弟弟到底是發生什麼困難，必須靠姐姐生活，問題很大，「那乾脆姐弟倆結婚好了！」不過，由於情節過於狗血，網友也不排除只是篇幻想文。

(中時新聞網)