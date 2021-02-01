人民幣兌美元在岸價（CNY）2月1日早段一度高見6.4307元，其後回軟，收市跌29個基點。

人民幣在岸價收報6.4641元，較1月31日下午4時30分收報6.4612元，跌29個基點，跌幅為0.04％；較晚上11時30分最後成交價6.43元，走弱341個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）於1日亦曾升破6.45元，最高見6.4432元，截至下午4時48分，離岸價報6.4673元，在岸價報6.4624元。

官方2月1日開出的中間價報6.4623元，較1月31日6.4709元，升86個基點，漲幅為0.13％，創逾一周新高。

交易員指出，由於1月29日人民幣資金面持續偏緊，同時結匯需求較多，在岸市場收市後匯價大幅走高，突破6.43關口，但2月1日早段高開逾300點後，有強勁美元買盤，推動匯價重新回到6.46附近。

信報引述其他交易員認為，境內市場對跨月後資金面仍保持謹慎情緒，外圍市場避險需求繼續支撐美元，短期人民幣或跟隨美匯指數反覆震盪，波動性可能有所增強。不過從中期看，大陸經濟復甦保持領先，貨幣政策率先收緊，料將支撐人民幣匯率。

(工商 )