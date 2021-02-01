揮別「最破爛道路」罵名、重獲新生，福興鄉南環路改善工程竣工通車，彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈主持完工祈福典禮，除了全面改善路基，也增設3處中央分隔島頭之行人庇護島、綠底行穿線（斑馬線），煥然一新。

南環路是福興鄉最重要的聯外道路，2012年完工通車、全長6公里，往北串聯鹿港、南通往芳苑王功，平時為彰化縣民通勤交通要道，假日更是各地旅客前往福寶濕地、和芳苑王功的主要聯絡道。

福興鄉幼兒園小朋友，為南環路重新完工通車祈福典禮帶來擊鼓演出，活力滿滿。（謝瓊雲攝）

彰化縣福興鄉南環路是福興北往鹿港、南往芳苑的重要聯外道路，近年路面嚴重破損不堪，縣府爭取前瞻經費，斥資1.8億元分2期修繕，完工後煥然一新，景觀指引都更清楚美觀，路面重量承載度也提高。（謝瓊雲攝）

彰化縣福興鄉南環路是福興北往鹿港、南往芳苑的重要聯外道路，近年路面嚴重破損不堪，縣府爭取前瞻經費，斥資1.8億元分2期修繕，上午歡喜舉行完工通車祈福典禮。（謝瓊雲攝）

無奈因道路乘載力不足，不堪聯結車、大貨車等大型車來往輾壓，通車沒幾年，即開始出現嚴重路面破損，近2年更是坑坑洞洞，處處出現臨時以柏油填補的補丁，一度被用路人譏諷為最破爛道路。

王惠美表示，她剛上任不久後，就有住在台中的鄉親向她私下反映，每次回彰化故鄉，只要車子開到發出「企企叩叩」的怪聲時，就知道是福興到了！讓她決定積極設法改善；縣府工務處爭取前瞻補助1.5億元，共編列1.8億元工程經費，分2期進行路基改善工程。現在完工了，以後大家從彰鹿路、員鹿路銜接南環路通往台17線，將更便捷暢通，期盼帶動地方繁榮。

工務處長林漢斌表示，修繕工程首重路基改善，採用低強度混凝土，大大提高用路人安全及路面舒適性。在重要路口處把號誌、標誌、路燈與路名牌整合為共桿形式，改善景觀視覺及道路指引效果，分向島上補種植喬灌木，同時考量提升沿線學區學童穿越本道路的安全性，增設3處中央分隔島頭的行人庇護島和綠底斑馬線。

(中時 )