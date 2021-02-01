說到日常空間的再設計，大家或許首先想到車站、校園等人來人往的空間。但其實遍佈全台各鄉鎮，提供長者衛教資訊、家長帶著幼童施打疫苗的「衛生所」，老舊的建築空間也亟待改善。加上近年來預防醫學、健康照護以及高齡安養等需求的日益增加，各地衛生所業務量大量增加，空間內張貼龐雜紛陳的資訊、不友善的動線，都使衛生所空間負擔漸增。

今年台灣設計研究院與新北市衛生局合作《衛生所再設計》計畫，先由設研院研發處進行服務設計研究後，再由設計團隊「選選研」、「坐設計」操刀視覺與空間規劃。首批參與的汐止、鶯歌兩所衛生所，從「服務設計」角度切入，重新設計空間配置、視覺指標，運用「減法設計」使動線與資訊更加清晰明確，更特別採「模組化」構建增加設施與空間的機動性，未來更可拓展至全台各地其他衛生所！這就先跟著我們來開箱首批改造的「汐止區衛生所」！

在汐止區衛生所，許多家長會帶著孩子來此施打疫苗，而也有不少長者會到此諮詢復健、保健等衛教宣導。然而，在前期為汐止、鶯歌區衛生所進行的體質檢驗中，設研院發現以下問題：

一、衛生所各自為單位，沒有一致的印象。

二、服務動線迂迴、空間配置不合使用。

三、每年因應高峰期（流感季）需機動性的變動調整。

四、場域內資訊量過多、仰賴大量人力指引。

為了解決這些問題，設研院將衛生所再設計分為「空間設計」、「視覺設計」兩個層次，並且以「可複製性」作為重要的出發點之一，讓設計未來可以拓展到其他衛生所。

「坐設計」用溫暖的大地色、動線改善，打造全新空間設計

1. 溫暖安心的「大地色」空間計畫

過去衛生所桌椅、文宣較為複雜混亂，沒有統一的調性。此次「坐設計」室內空間選用中性、自然的大地色系，除了為天花板、牆壁重新上色，地坪也選用了米色、灰色、卡其色等三種色系的磨石子款式塑膠地坪，讓使用者易於界定等候區、診間、獨立空間（如衛教室、諮詢室）。也配合款式相近、高齡友善、容易搬運的桌椅，讓整體空間更具一致性，帶來溫暖與安心的感覺。

大地色系的桌椅，搭配暖白色的牆面，消除緊張混亂的氛圍，呈現衛生所安心與專業感。（Photo Credit：台灣設計研究院）

汐止衛生所改造前色彩紛亂、各類標示與文宣眾多，使民眾難以吸收資訊。（Photo Credit：台灣設計研究院）

2. 重新調整過去折返路徑，規劃流暢、直覺式的動線

衛生所內規劃許多不同機能的空間，但在動線上卻相當不友善，加上民眾必須要到不同的區域抽號、填表、掛號、看診，多站式站點也導致某些區塊可能一下聚集很多等候者，某些區塊卻完全沒有人。「坐設計」團隊因此將原本位在門口的掛號台內移，讓民眾進到裡面先經過服務台抽取號碼牌，再到填寫區、掛號台，使民眾進入所內後的動線更加簡單明確。

規劃填寫區域，方便民眾掛號前舒適的填寫資料。（Photo Credit：台灣設計研究院）

掛號台指標清晰，且選用友善的櫃台高度，讓使用輪椅者、高齡者，都可以輕鬆地與掛號人員辦手續。（Photo Credit：台灣設計研究院）

依據研究，將本來在門口的掛號台往內移，現在一進入汐止衛生所，便可先至服務台諮詢、抽取號碼牌。（Photo Credit：台灣設計研究院）

除此之外，對於屬「新市鎮型」的汐止衛生所，常有家長帶孩子注射疫苗的需求，坐設計主持設計師陳羿冲提到「我們當初觀察，因為空間動線拉得很遠，很多父母推著嬰兒車、帶小朋友來其實會手腳忙亂。這次我們將原本分散的測量、施打疫苗的空間（兒童發展室）、小朋友玩樂的遊戲室、哺乳室都盡可能集中到最後方。」

位在衛生所最後方的「遊戲室」，鄰近處便是「兒童發展室」，簡化家長帶著小孩到衛生所的活動動線。而遊戲室的動物圖案，也置入此次設計衛生所標誌衍伸的輔助圖案呢！（Photo Credit：台灣設計研究院）

改造前的掛號處位在入口、填寫區則在空間的中後方，使得服務動線需要折返而不流暢。老舊笨重的桌椅也不符合衛生所空間需求。（Photo Credit：台灣設計研究院）

改造後民眾可先到填寫區書寫後，再至後方掛號台掛號。且皆採用輕量或帶有輪子可推動的桌椅方便空間移位。

而衛生所經常舉辦提供老年人的復健、保健等衛教宣導，原本不敷使用的空間，改用易於搬動的桌椅後，在相對小的空間，也能在設計感中更具靈活性。

3. 模組化暖白美耐板牆面，易於清潔與應用於各衛生所

走進汐止衛生所，三種單元尺寸模組化的暖白色牆面，材料內層為防火、防潮的矽酸鈣板，外層則為易於清潔與維護的美耐板材質，在可能有血漬、污染物的醫療場所，可直接用酒精消毒。空間大量留白讓視覺更加簡練，形塑出舒適溫暖的空間。

「我們希望『衛生所』未來可以像麥當勞、便利商店一樣，到各縣市進到衛生所都有一樣的專業感」陳羿冲說。彷彿積木般方便拆解再組裝的模組系統，也未來方便直接應用於全台各地，打造衛生所統一的形象。

壁面選用整齊劃一的模組尺寸牆板。（Photo Credit：台灣設計研究院）

「選選研」收納上百個文宣、指標資訊，透過減法美學創造清晰視覺設計

1. 將視覺指標分層表示！方位、位置、說明，三種層級一目瞭然

若曾到訪汐止衛生所就知道，除了牆面貼了許多衛教文宣，像是注射室、樓梯、登記處......等各種指示牌在所內貼的琳瑯滿目，卻讓民眾更加難以理解，甚至帶來不安感。

此次設計團隊「選選研」特別著力於資訊的整理，將超過百樣的訊息分門別類為三個層級：標示「方位」的指示牌位在最高處引導各個機能空間的方向；標示「位置」者則高度較低，清楚的標出診察室、體適能室...等空間；而其他非引導動線的細節指示牌，則屬於「說明用途」層級，面積較小。讓民眾來到衛生所，透過系統化的視覺引導，不會混亂而無所適從。

圖中可看見標示注射室、診療室、廁所等「方向」標誌位於最高處，而填寫區、掛號台等「位置」標誌則為較低。過去衛教文宣品也善用電子螢幕輪播公吿，減少視覺混亂。（Photo Credit：台灣設計研究院）

（左）在服務台旁設置看診流程與對應區域，讓民眾一進到衛生所便清楚的了解流程。 （右）依不同資訊階層設置合適的方式，此為進一步「說明用途」的指示。（Photo Credit：台灣設計研究院）

2. 簡練視覺搭配「懸掛式」指標模組

同時，指示牌以中、英雙語，以及一套專屬衛生所的 icon 標示，並以 PANTONE Warm Gray 01為底色，延續空間大地色系溫暖的空間語彙。

指示牌延續空間的色彩調性，選用 PANTONE Warm Gray 01為底色。（Photo Credit：台灣設計研究院）

在裝置上，更全使用輕盈的鋁金屬，製作方便拆卸、更換的「懸掛式」指標模組。方便衛生所因應流感季節可能需要更多施打疫苗的空間，或者是空間有限、需要一個場域多用時，直接更換指標、提升衛生所的機動性。

「懸掛式」指標模組可因應衛生所臨時性需求，隨時更換空間機能標示。（Photo Credit：台灣設計研究院）

3. 方便衛生所人員使用的設計：開源字體「源泉圓體」，讓服務人員也可自行下載製作輸出物

此外，「選選研」所有指示牌皆運用開源字體「源泉圓體」也大有原因。選選研林唯哲總監提到「衛生所時常有各式臨時性服務，許多空間會暫時轉化為不同功能的服務區，但這些地方卻沒有指標」，選選研為此設計了一個「流動式資訊指標牌」，未來服務人員可自行上網免費下載「源泉圓體」，並利用團隊所設計的格式規範公告，讓所有標示具有統一性。

流動式資訊指標牌的規範，選用開源字體「泉源圓體」，並以所內印表機 A4、A3 尺寸為設計，讓工作人員用一般電腦軟體都可以簡單列印公告。（Photo Credit：台灣設計研究院）

垃圾桶針對衛生所需求歸納定義三種分類：一般垃圾、紙類、資源回收。（Photo Credit：台灣設計研究院）

廁所除上方指標外亦有門上輔助指標。（Photo Credit：台灣設計研究院）

此外，這次設研院與設計團隊，也為新北市內都會型、新市鎮型、鄉鎮型等三種不同形態的衛生所，制定優化公衛現場的重要方針，並建構一套能夠方便管理、靈活運用的改造模組，整理成未來可供其他衛生所複製、應用的「示範設計說明書」。

在此次的計畫中，也設計了新北市衛生所像「家」一般的幾何標誌。未來將在幾何圖形上，用以 29 種不同的顏色配置象徵新北 29 間衛生所，期望未來在各衛生所優化的同時逐步導入一致性。（Photo Credit：台灣設計研究院）

《衛生所再設計》從民眾、衛生所醫護人員等使用者的角度切入，不只提升視覺上的統一性，期盼不論來打疫苗的兒童、來接受健康檢查的成人，或者是尋求長期照護資源的老年人，都能有更親切舒適的使用者體驗。

設研院張基義院長也表示「此次計畫的方針，是建立衛生所的一致形象，傳遞安心、專業感，進而能讓民眾從『被動』接受醫療服務，轉變為願意『主動』接觸衛生所，並產生更高度的信任與連結，因此特別導入服務設計研究，從就診流程及服務動線本質上的改善，並提升服務的機動性。」讓民眾除了施打疫苗外，未來無論在「預防醫學」、衛教活動，都能想到衛生所，成為社區中重要醫療與衛生把關的重要站點。

（Photo Credit：台灣設計研究院）

（本文由 MOTTIMES明日誌 提供授權轉載，原文刊載於此：http://www.mottimes.com/cht/article_detail.php?serial=2330&type=0）

(中時新聞網)