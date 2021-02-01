中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，而趙少康重返藍營的目的與後續動態，也引起各界關注。對此，前民進黨立委林正杰表示，趙少康的回歸，除了能給藍營支持者帶來一絲希望，並給藍營一座穩固的砲陣地，他更指出趙少康的弱點，希望趙不要屈從於民進黨塑造的假民意。

趙少康今(1)日在記者會上表示，他會站出來，主要是因為前高雄市長韓國瑜的多次勸說，加上自己對台灣的現狀也很憂心，恐怕再不出來，台灣「有天一定會亡國」。

趙少康指出，台灣曾經不錯，但最大問題是不務實、自己騙自己，以為自己很偉大，總要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，否則再這樣下去，國家完了，我們和下一代也跟著完了，因此要出來揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

對此，林正杰今在臉書上表示，趙少康回國民黨是好事，給挫敗的藍營支持者帶來一絲希望，並讓藍營多了一座穩定的砲陣地。林正杰還稱讚趙少康今日記者會出場式表現不錯，「SMART＆自信」。

林正杰指出，趙少康的弱點是在大路線上，「什麼台灣快亡國了，像是民進黨人的論述」，他認為藍營需要一個走大路、豎大旗、敢跟台獨法西斯鏖戰疆場、敢大聲主張和平統一的領導人，而不是屈從於民進黨塑造的假民意。

林正杰還強調，1993年新黨成立時，以「反共反台獨，保衛中華民國」為號召，但2021年則應該超越旗號之爭，而不是維護一個必然泡沫化的偏安政權。

＃趙少康回國民黨是好事 給挫敗的藍營支持者帶來一絲希望 至少藍營多了一座穩定的砲陣地 今天的雙十記者會出場式表現不錯 SMART＆自信 弱點是在大路線上 甚麼’’台灣快亡國了’’像是民進黨人的論述 藍營需要一個走大路／豎大旗／敢跟台獨法西... 由林正杰發佈於 2021年1月31日 星期日

(中時新聞網)