韓國瑜勸選黨主席 趙少康選市長?總統?「不排斥任何位置」

資深媒體人趙少康今(1日)宣布重返國民黨，且還被前高雄市長韓國瑜勸進選黨主席，至於參選資格問題，韓國瑜表示願幫他去跟黨主席江啟臣談，引發正反熱議。對此，國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介今表示，「這確實是一個重量級的震撼彈」，樂見好的人才回到國民黨。

國民黨台南市議員謝龍介。(中時資料照)

趙少康1日在記者會中吐露，會站出來是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於台灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言；他說，現就像慈禧太后指使的義和團，已經氾濫成災，理性聲音被消滅光光，有天一定會亡國，國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，1450動不動就出巢，也把國民黨嚇得頭都不敢抬，老百姓是敢怒不敢言，反萊豬醫師蘇偉碩、前衛生署長楊志良一講話就被出征，何況小老百姓。

據《自由時報》報導，謝龍介1日表示，這確實是一個重量級的震撼彈，樂見好的人才回到國民黨，且趙蠻有戰鬥力的，針貶時事也都切中要害，黨內各方面或許會有不同看法和衝擊，但對黨有正面提升效果。

趙少康申請回復黨籍，國民黨主席江啟臣1日回應，針對趙少康申請回復黨籍表達歡迎，至於黨公職選舉的部分，黨內有民主機制，所有黨員在機制前都是平等的，也都必須尊重、遵守黨目前的規範。

(中時新聞網)