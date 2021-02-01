壹傳媒創辦人黎智英被控《香港國安法》下的勾結外國勢力罪，香港終審法院今天審理其申請保釋的案件。黎智英今天上午抵達終院出席聆訊，直至下午終院聽完陳詞，5名法官需時考慮，將擇日頒布書面判詞，期間黎智英需繼續還押。

香港律政司早前獲准上訴至終審法院，爭辯如何正確演繹國安法下的保釋條文，案件今日早上在終審法院開審。

黎智英今日一早乘坐囚車抵達終審法院，他下車時支持者在現場高叫「加油」。終審法院外，不少人排隊等候進入法庭旁聽。

綜合港媒報導，高院國安法官李運騰於去年12月，批准收押20天的黎智英以嚴苛條件保釋，包括不准離開住所，不可在網上或媒體發表任何訊息或訪問等等，認為符合國安法第42條規定，有充分理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為。

這個裁決引發港府不滿，香港律政司要求終院釐清國安法第42條的含義，獲批上訴許可。

律政司署理副刑事檢控專員周天行指，《香港國安法》第 42(2)條指明：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」 ，這次聆訊重點在於如何正確地詮釋及應用國安法第42（2）條，法庭在詮釋法例時，必須考慮國安法的主要目的、以及特區政府的屬下機關（包括法庭）憲制責任，是有效保障國家安全，包括預防、制止及懲罰違反國安法的人。

香港律政司又指，控方毋須證明被告重犯的可能性，因為根本無法確保一個被告人，未來會做或不會做某些行為。

黎智英的代表資深大律師黃繼明陳辭指，法庭可單單憑藉保釋條件構成「充分理由」相信被告不會重犯危害國家安全行為，認為周天行指不應考慮保釋條件說法完全錯誤。

(旺報 )