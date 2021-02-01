基隆市公車因應國門廣場拆除工程，部分國道客運改行駛西岸高架橋上國道1號，交通處將中山一路、港西街口迴轉道從最內側改至最外側車道。（陳彩玲攝）

基隆市公車因應國門廣場、忠一路天橋拆除工程，3、4、6字頭路線發車地改在基隆火車站南站，外界原本擔心忠二路會塞車，市警局調配員警在現場取締違規駕駛，首日交通順暢，並未出現亂象。

基隆市政府斥資4.66億元，於西岸打造成國際級水岸休閒空間，農曆年後圍設圓環、拆除火車站前天橋，市府為配合周邊環境改善，2月1日起調整3、4、6字頭路線進行分流，將停靠站改在基隆火車站南站旁孝四路發車，多數民眾憂心，忠二路路幅不大，也時常有民眾違停，突然增加多班公車進入，恐造成塞車。

當地里長王明清指出，孝四路、忠二路口是火車站南站停車場出入口，過去經常發生車禍，加上附近有許多年邁長者，盼公車司機從孝四路左轉忠二路時減速慢行，以免發生憾事。市警局防範交通大打結，調派員警在忠二路維持秩序，若有違停者將取締；公車處則是要求司機行經忠二路時，必須行使右線車道，將衝擊降到最低。

另外，部分國道客運改行駛西岸高架橋上國道1號，交通處因應大客車迴轉需求及轉彎行駛安全，將中山一路、港西街口迴轉道從最內側改至最外側車道；改道首日有許多民眾仍不知情，交通隊派員警、義交協助疏導指揮、提醒駕駛並宣導，維持交通順暢和安全。

(中時 )