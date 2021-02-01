俄羅斯國防部副部長阿列克西·克里沃魯奇科（Alexey Krivoruchko）說，鋯石飛彈將會在今年結束測試，進入實際量產，首批量產型鋯石飛彈可望在2022年推山。鋯石飛彈是俄國高超音速反艦/陸攻飛彈，極速可達到8馬赫以上。

防衛世界(Defense World)報導，克里沃魯奇科表示，鋯石飛彈在設計試驗期間，曾經從戈爾什科夫元帥號護衛艦(Admiral Gorshkov Class frigate)完成多次試射，包括打擊450公里外的水上目標，以及350公里外的陸上目標，證明它的攻艦與攻陸能力。

他指出，量測鋯石飛彈的飛彈速度，成功超過了8馬赫，還可能在未來達到9馬赫。

鋯石飛彈的官方編號為3M22，北約代號SS-N-33。它採用超燃衝壓發動機(Scramjet)為動力，此技術比衝壓發動機(Ramjet)還要困難許多，像是雄風3型這種使用衝壓發動機的飛彈，極速為3馬赫，而鋯石飛彈在測試過程可達到8馬赫，就可看出性能差異。美國也在同樣領域也做過研究，比如NASA的X-43與X-51實驗機，不過美國還沒有量產化的武器出現。因此鋯石飛彈是少數俄國獨步全球的高威懾力武器。

(中時新聞網)