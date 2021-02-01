今年受疫情影響，許多民眾改選擇國內旅遊，勞動部勞動力發展署中彰投分署特別推薦轄區培力就業計畫執行單位「彰化縣田尾公路花園協會」規畫的彰化田尾花鄉小旅行，邀請大家一起體驗花藝之美。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，培力就業計畫輔導許多民間團體發展社會企業，提高大眾對培力執行單位及其產品的認識，田尾是中台灣花卉園藝的聚落，透過政府資源的導入，協助在地發展觀光休閒產業，創造在地就業機會。

林淑媛說，彰化縣田尾鄉種植花卉重鎮，花卉年產量與種類多，有「花鄉」美譽，田尾公路花園協會獲得勞動部培力就業計畫補助多年，號召在地農民參與園藝推動計畫，舉辦園藝相關的證照輔導課程，吸引全台有興趣的朋友參與進修，提升專業技術。

此外，該協會規畫套裝與客製化小旅行供民眾選擇，花草種類百百種，沒專人導覽解說，感受花草背後的故事，還有農民分享栽種經驗，引導民眾手作體驗進入植物的奇異世界，還安排遊客設計盆花及押花杯墊，田尾花鄉小旅行過年走春熱門好去處。

勞動力發展署表示，過年歡迎大家到中台灣小花都走走，藉由小旅行的導覽與體驗，感受政府與協會共同用心經營的成果。

(中時 )