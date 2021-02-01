2月新學期原本有4000多位境外生要入境，但因為台灣疫情爆發，他們被暫緩入境，如果趕不上開學進來，則可在境外以「安心就學」方案遠距上課。不過境外生權益小組今天表示，「安心就學不安心」，有些學校不開設遠距教學，嚴重損害境外生受教權。

近日台灣疫情漸趨嚴重，境外新生入境方案卡關，教育部長潘文忠曾於1月27日公開表示，如果境外生趕不上2月底開學，可先以具彈性的「安心就學」方案在境外透過遠距學習。

不過境外生權益小組今天表示，近期接連收到學生個案求助，表示自己無法以遠距方式修讀課程。一位近期離境的同學表示自己只要再修習少量學分即可畢業，卻被學校告知不開設線上授課，不知何時才能畢業。另一位錄取桃園市某大學研究所的同學更被學校要求必須延後一學期入學，僅因其所在系所未規畫遠距教學。

境外生權益小組指出，下學期境外生入境人數約4000人，相比2020年秋季近2萬名境外生入境來說人數較少，大專院校很可能以經費、行政成本等因素考量而拒開或減少開設遠距課程，這將嚴重損害境外生學習、受教的權益。

境外生權益小組說，許多境外生因為申請來台讀書已經進行了人生規畫的調整，或是辭去既有工作，或是放棄在母國升學的機會。如今台灣拒絕境外生入境，教育部又未落實安心就學方案，未入境的境外生猶如台灣高等教育的棄子，絲毫得不到保障。

境外生權益小組指出，2020年各學校執行遠距教學的情況就已經變得亂七八糟，有的同學甚至形容「安心就學全靠教師個人為學生用愛發電」。有資源、有人力的頂尖國立大學，可以自己購買遠距教學平台，提供教學助理為境外生們進行課堂記錄。而對於缺乏資源，平常教學助理人力就捉襟見肘的大學，已經因為校園防疫要增聘人手、添置設備了，根本沒有資源也沒有動力進行遠距教學。

境外生權益小組提出三點訴求：一、 制定完整、具強制力的遠距教學保障方案，原則上非實習實作類課程皆應提供未入境境外生遠距教學；二、切實監督各大專院校執行情況，調查109學年下學期各大專院校遠距教學規畫；三、 提供遠距教學的教學助理及設備經費補助，協助各校保障遠距教學品質。

對於境外生權益小組的訴求，因為涉及教育部高教司及技職司，至下班為止，還在彙整資料中，尚無回應。

(中時 )