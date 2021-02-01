時力下任黨魁出爐 陳椒華續任至2023年 18:082021/02/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時力黨主席陳椒華 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量中央黨部今日晚間發布聲明表示，時力第3屆決策委員會議於今日下午召開第一次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉現任黨主席陳椒華續任本黨主席，任期自2021年3月1日起，至2023年2月28日止。後續人事安排將另行公告。 微軟攜手OEM廠商培訓1500位創新教師 首批15位創新教師誕生 不用讀卡機也行 2021年手機報稅採3種認證方式 (中時 ) #時力 #陳椒華 #續任 #2023 #黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾黨批話講太滿 阿中量力而言 04:102021/02/01 焦點要聞 《電腦設備》光寶科營運帶勁 外資續升價至65元 11:422021/02/01 財經 國安掛帥 英限制中國人就讀就業 04:102021/02/01 產業財經 陳錦杏1日就職中台科技大學校長 成創校首位女校長 16:042021/02/01 生活 案908、889感染源未明 陳時中：不敢講完全沒有社區感染 15:162021/02/01 生活 輝瑞疫苗傳4日抵台 陳時中嚴正否認 09:562021/02/01 生活 臺鹽董事長陳啟昱今日突然宣布辭職 15:062021/02/01 財經 陽明交大正式合併 林奇宏：創台灣高等教育新標竿 17:332021/02/01 生活 追稅不延長 估逾300億一筆勾銷 04:102021/02/01 財經焦點 中職》味全龍新秀有潛力 葉總目標首年勝率破4成5 14:312021/02/01 體育 汪峰出新歌必撞娛樂圈大事 章子怡認證：我老公出歌又產瓜 12:152021/02/01 娛樂 政治熱門新聞 陳時中為何拿不到疫苗 連勝文爆：某綠委大發國難財 - 政治 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 【重返國民黨】趙少康喊選黨主席 藍知情人士曝幕後盤算 - 政治 遊行布條罵黃捷「婊子」？罷捷總部回應了 - 政治 趙少康有意參選黨主席 江啟臣這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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