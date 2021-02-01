時代力量中央黨部今日晚間發布聲明表示，時力第3屆決策委員會議於今日下午召開第一次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉現任黨主席陳椒華續任本黨主席，任期自2021年3月1日起，至2023年2月28日止。後續人事安排將另行公告。

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(中時 )

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