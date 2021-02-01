資深媒體人趙少康將回到國民黨，今天也透露有意角逐國民黨主席，但仍有資格問題待解決。國民黨立委賴士葆表示，若依照黨主席選舉辦法規定，不需要入黨一年，只需要擔任過中評委或中常委，而中評委可以由黨主席聘任，所以趙少康能不能選主席，其實只要江啟臣聘用他擔任中評委就可以。

賴士葆表示，趙少康話沒說死，沒有說一定要選到底，但國民黨應該要有智慧去思考，制度固然重要，但也要思考政黨存在的意義，就是要執政，過去民進黨提名陳水扁參選2000年總統大選，也是許信良為陳水扁改規則，結果翻轉台灣政治版圖，而最近當剛選民進黨台北市黨部主委的吳怡農，甚至沒有投票給自己的資格。

賴士葆認為，如果國民黨真的把趙少康當作「大才」，就要想辦法把他引回來，只要發個中評委的聘書就解決參選資格的問題了。這考驗黨中央的智慧，是要用制度卡他，還是讓他順順利利回來？他也沒說一定要選到底，也可以名正言順擔任選戰操盤手等，賴呼籲江啟臣要靜下來想一下，怎麼跟趙少康有默契，讓國民黨壯大。

國民黨立委林為洲則認為，規定還是要遵守，不過解釋要交由黨中央考紀會來做。他非常歡迎趙少康回國民黨，趙少康無論論述能力、反應都很強，還自帶聲量，是有粉絲的，且趙少康也算新黨大老，象徵泛藍大團結。

不過林為洲強調，相關制度還是要遵守，不要因為因人設事衍生問題，不認為為了他選主席修改現有規定是好方法，彼此間並肩作戰的時間還很長，甚至2022有縣市長大選，如果趙少康願意代表國民黨參選縣市長，也非常歡迎。

國民黨新任黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍都常上趙少康的節目，外界說這樣會不會變成「少康幫」？費鴻泰則駁斥此事，他說很多人都跟趙少康很熟，他自己也跟江啟臣很熟，跟吳敦義很熟，那這樣算是「啟臣幫」、「敦義幫」？現在用標籤去分化沒意義，重要的是國民黨要有戰力，讓人民信任。

(中時 )