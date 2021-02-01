後疫情時代，各國推出大規模救市政策，而市場因拜登政策調整投資策略，後續需要關注美國如何落實1.9兆美元刺激法案。投信法人建議，因疫情、全球央行政策等因素，市場變數仍多，可採多重資產配置來因應。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，雖然英國變種病毒令疫情惡化，歐洲擬延長封鎖期限、多國重啟邊境封鎖措施，加劇短期經濟再度衰退風險，然隨疫苗逐漸普及、美歐央行維持極度寬鬆政策，以及美國政權更替將減緩國際緊張情勢，有利風險性資產表現。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，市場雖仍面臨經濟數據、中美關係演變、疫情發展等不確定因素，但投資人要避免錢變薄的最佳解就是不輕易離開市場，擁抱負利率及變數多的投資新常態，找對投資方法與策略，才能對抗時代變化，從中找到獲利生機。

不過，後市市場變數仍多，因此建議投資人想掌握市場機會，又擔心風險，可採啞鈴式策略的多重資產配置來因應。

(工商 )