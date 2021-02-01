知名正妹實況主「Zoe肉乙」因甜美外型和一雙逆天長腿走紅，加上她的實況風格自然不做作，擁有一票鐵粉，隨著人氣越來越高漲，Zoe也開設了YouTube頻道，在最新發布的影片中，肉乙更是為了粉絲突破尺度，當場在鏡頭前脫衣，全身只剩下貼身衣物，連其他實況主都經不住誘惑偷看。

肉乙除了實況遊戲，也對穿搭有一定研究，在最新的影片中，她想和大家分享自己的穿搭，因此一開始就先保持「原始狀態」，棕色的大衣裡什麼都沒穿，先和專業設計師溝通，接著一脫掉外套就露出養眼的好身材，零贅肉曲線頓時一覽無遺，讓粉絲們一飽眼福。

Zoe肉乙拍攝穿搭影片，現場換衣服。(圖/翻攝自Zoe肉乙YouTube頻道)

雖然是穿搭影片，但粉絲都忍不住歪樓直呼，「這個影片一定此生要看到，不然yt這個平台存在的意義就沒了」、「最喜歡第5套…肉乙身材真的好好～這部不推爆不行」、「肉乙可以當模特兒了！」、「你知道我等這一幕等多久了嗎？我等了一輩子阿！」、「大家最喜歡的應該是大衣脫掉那一套」。

超負荷在開直播時偷看Zoe肉乙的影片。（圖／翻攝自Twitch）

知名實況主「超負荷」（小盛）在開直播時，也忍不住偷看好友的影片，沒想到脫衣橋段差點觸犯直播平台Twtich的規定「裸露色情」，嚇得他連忙將視窗移開，也讓粉絲都笑說，「感謝樓主發車」、「真是太驚險了啊！」、「謝謝超負荷讓我知道」。

(中時新聞網)