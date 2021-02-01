美軍航母戰鬥群遭共軍戰機以反艦導彈模擬攻擊

拜登政府官員已多次表達將對中國採取強硬政策，反而讓外界擔心美中是否可能爆發戰爭。具有豐富大陸經驗的著名專欄作家紀思道分析稱，美國與中國的戰爭不會發生，如果發生軍事衝突也只會在東沙或金門這種小島上，其機率已升至十幾年來最高，將成為美國自古巴導彈危機以來最危險的核子大國對抗事件。

紀思道在其《紐約時報》的專欄中指出，東沙與金門對美國人來說是鮮為人知的地方，很多專家認為大陸可能入侵其中一個島嶼來向台灣施壓。中共可能會派潛水艇切斷台灣海底網路光纜、阻止台灣的石油輸入，或者下令用網路攻擊台灣的金融系統。

文章指出，多數專家認為全面入侵台灣的可能性很小，但東沙與金門的衝突機率卻是十幾年來最大的。而且，在東沙群島或金門島開始的戰爭並不會在那裡結束，美國很可能會陷入自古巴導彈危機以來與另一核大國最危險的對抗。

因此，紀思道表示，美國必須要更加努力地防止在亞洲發生戰爭，因為未來幾年的風險最大，部分原因在於中國過於自信並敢於冒險，而且認定美國正在衰落。

戰略與國際研究中心的葛來儀(Bonnie Glaser)認為，軍事對抗不太可能出現，但也很擔心這是錯誤判斷。如同無人料想到中共會數次挑起中印邊界爭端，如果北京對台灣也這麼不顧後果地引發與美國的戰爭，那只有求老天保佑了。

文章認為，拜登總統要在香港、新疆等人權問題與貿易問題上對抗，但又要在氣候變化、毒品和北韓等問題上與中國合作，何況他還沒有一個完整的中國戰略，實在不能確定是否能做得到。

紀思道指出，目前拜登擁有一支包括國務卿布林肯在內的優秀且堅定的亞洲專家團隊，但國會兩黨同時對中國強硬的態度壓縮了外交的空間，讓人擔憂美中可能全速對撞，這有幾個原因：1.美國習慣於誇大外來的威脅，在阿拉伯世界、東南亞骨牌理論與「日本第一」問題上都是如此；2.美國應該以謙虛的態度應對中國，它是個複雜而矛盾的地方，不是諷刺漫畫那麼簡單；3.要把習近平和中國分開，可以批評前者，但不應妖魔化後者，要避免冒犯整個國家，否則適得其反；4.拜登要把握好對付習近平並降低戰爭風險，加強與台灣的聯繫，但不要無端地挑釁習近平。

文章進一步說明，美國可以派遣陸軍特種部隊到台灣，與台灣軍隊一起訓練，而無需像川普政府那樣發佈訓練的視頻。美國可以與中國合作，以減少事故和衝突升級的風險。

紀思道最後引述資深中國問題學者華盛頓大學沈大偉(David Shambaugh)教授的話說：「我們從蘇聯身上學會了如何使冷戰一直冷下去」，回顧冷戰時期使用過的策略，可以試看看用軍備控制協議、最高領導人熱線和軍事磋商是否可以降溫。因為，沈大偉指出：「我們現在處於非常危險的境地」。

(中時新聞網)