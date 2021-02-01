林書豪跟著聖克魯斯隊友首次練球的模樣。(取自聖克魯斯官推)

We came ready to WORK #SeaDubs pic.twitter.com/VK36Dph4bp — Santa Cruz Warriors (@GLeagueWarriors) January 31, 2021

正在奧蘭多隔離泡泡備戰NBA發展聯盟新球季的林書豪，1日在聖克魯斯官方推特發布的球隊首次練球影片當中現身，或許是因為剛結束隔離日子，剛出關的豪哥看起來相當邋遢，特別是他以往最愛作怪的髮型，簡直快要變成「小瓜呆」！

林書豪早在上個月底就提前前往奧蘭多接受隔離，他也在待在防疫旅館期間，利用社群媒體分享自己的隔離時光，如今總算結束隔離，他也馬上投入聖克魯斯的首次團隊訓練當中，接下來就等NBA發展聯盟新球季在11日的正式開打了。

這次林書豪所加入的聖克魯斯勇士隊，是隸屬於金州勇士的發展聯盟球隊，上季在現任總教練威姆斯帶領下，拿到21勝21敗、分區第2成績，可惜球季卻因新冠疫情宣告取消，32歲的豪哥自然成為這支年輕球隊之中年紀最大的資深球員。

NBA發展聯盟新球季將從11日開打，例行賽預計將於3月7日結束，隨即展開季後賽，各隊應該會打15場例行賽，聖克魯茲新球季開幕戰將於11日，也就是大年除夕當天出戰發展聯盟培訓隊引爆者，也就是豪哥先前曾短暫加入過的隊伍。

(中時 )