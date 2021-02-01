吳東融因擴編選秀轉戰味全龍，今日與劉時豪、王玉譜、陳品捷等人一起參加味全龍春訓，吳東融到龍隊後有一年前同樣因擴編選秀從中信兄弟轉隊的曾陶鎔作伴，吳東融笑說很受照顧，此外還虧同屆的王維中很調皮，比前隊友詹子賢還鬧。

吳東融加入龍隊後將是內野主將，將在二、游擔任帶領學弟的角色，「跟隊友配合需要默契，補位、內外野的連接，都很需要溝通，練習時就要知道跟你搭配的，或是站你後面的是誰，比賽時才不會因為聽不到喊聲而產生失誤。」

味全龍練習模式與中信兄弟略有不同，清晨5點就有球員陸續到球場開練，中午、下午就結束練習，吳東融轉換「時差」，每天都早睡早起，如今也已經漸漸融入新球隊，「剛來時比較陌生，但曾陶鎔有特別照顧我，隨時都在我旁邊陪伴我，找我去吃飯、告訴我現在要幹嘛，有他在感覺比較安心。」

新球季希望，吳東融寫下「年底加薪」，他笑說這應該是每個球員的願望，總教練葉君璋對他寄予厚望，認為他是相當成熟的選手，只要健康就能常駐一軍。

至於「龍狀元」王維中，因為兩人是同屆球員，可以說從小就認識，吳東融說，「到了高中、大學才比較會閒聊，他目前還沒有鬧我，可能因為投手、野手練習分很開，還沒有太多相處時間，但接下來可能會開始鬧我了，他比詹欸（詹子賢）還皮！」

(中時 )