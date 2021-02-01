號稱日租大亨的謝榜原（37歲）， 5年前率領團隊前往香港發展，成立新創公司BNB GLOBAL GROUP，本刊接獲1名氣質正妹蕾蕾（35歲）控訴，謝榜原以投資拍攝電影《乘風》為名，榨乾她所有積蓄。其實，不只蕾蕾遭騙，檢方調查，謝榜原涉嫌打著保證獲利及還本的名義，跨海發行公司債募資，吸金上億元，被依違反《銀行法》等罪將謝男等4人起訴。

檢方調查，曾出品網路電影《乘風》的BNB GLOBAL GROUP，由謝榜原、楊瀚元兩人創立，為了擴大公司資本，標榜保證獲利及還本，1名初期投資人李男獲利後，甚至還轉而替2人在台募資。

豈料，2018年中旬，該公司資金週轉出現困難，投資人拿不到利息，察覺公司財務出現問題提告，此事因而曝光。

檢方認為，該公司未經主管機關核准涉嫌發行公司債，以保證獲利及還本等方式吸金，涉嫌非法經營銀行業務，依違反《銀行法》等罪，將謝男、合夥人楊瀚元及其下線等4人起訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)