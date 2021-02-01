為防堵國內疫情擴散，加上農曆春節將至，擔心連假期間各大景區、遊樂園擠爆，指揮中心指揮官陳時中今日「模糊」提到有人流管制。由於交通部觀光局1月28日曾說，已經準備好了，就等指揮中心宣布。指揮中心發言人莊人祥解釋，明天只是找觀光局討論有沒有要重啟。

為因應指揮中心對熱門景點的防疫指導方針，觀光局去年端午連假就曾對國內25家觀光遊樂業規劃防疫措施，針對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50％，設為疫情期間防疫安全遊客承載量，同時對熱門主題樂園於連假實施總量管制，六福村約16000人、小人國約10000人、麗寶樂園約37500人、九族文化村約15000人、劍湖山世界約15000人、義大世界約7500人。

另建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60％）B（55％）C（50％）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。觀光局日前也說，人流管控措施原本就有，只是看要不要重啟，或調整人流管制作業。

(中時 )