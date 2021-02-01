彰化縣警局結合義警大隊，今天舉辦公益捐血活動，許多警友警眷踴躍捐血，捐血車上特別加裝隔板。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局結合義警大隊，今天舉辦公益捐血活動，許多警友警眷踴躍捐血，捐血車上特別加裝隔板。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局、義警大隊舉辦公益捐血，祭出許多精美贈品、紀念品，捐血者還可摸彩抽大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局、義警大隊舉辦公益捐血，祭出許多精美贈品、紀念品，捐血者還可摸彩抽大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局為儲備春節前血液，今天結合義勇警察大隊，舉辦公益捐血活動，祭出滿滿好禮還有大獎摸彩，吸引民眾和員警、警友、警眷踴躍共襄盛舉、參與捐血，一天共募集583袋、捐血量達14萬5750CC，十分驚人。

彰化縣警局義警大隊祕書長李瑞龍表示，每年暑假和農曆春節期間，血庫庫存量就會拉警報，彰化縣警局與義警大隊，每間隔半年就會在暑假前夕、春節前夕辦理捐血。

李瑞龍說，今天共請台中捐血中心出動4輛捐血車，為了防疫滴水不漏，事先做個完善規畫，捐血者報到時須出示證件，以專用電腦與疾管署即時連線，確認有無旅遊史、接觸史，或被列為匡列對象，或有相關呼吸道症狀者，皆無法捐血；在量體溫、噴酒精領取號碼牌後，至捐血車外依序等候，除要求一律戴口罩才能上捐血車，捐血車上加裝隔板區隔捐血民眾，服務志工亦全程戴口罩。

台中捐血中心指出，目前血液庫存約7天，希望目標是要在過年前，達到10天的安全庫存，呼籲民眾踴躍前來捐血，「捐血一袋，救人一命」。

義警大隊為鼓勵大家踴躍參與，還準備阿默蛋糕及高級護唇膏等豐富贈品，現場還有摸彩，捐血者就有機會抽中50吋電視、金飾、烤箱、吹風機、知名品牌化粧品、雅石、禮券等豐富獎品。

(中時 )