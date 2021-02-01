新竹市文雅里富町燈節將在2月7日登場，這兩天已陸續掛上上百盞紙燈籠，浪漫氛圍暴表，已成網美爭相打卡景點。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市文雅里城北街巷內的北星福德宮，近來在里長朱毅（右）帶領下與志工團隊共同加班，市議員李妍慧也共襄盛舉，將250盞DIY的紙燈籠掛上巷內天際線上。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

今年過年因新冠肺炎疫情升溫關係，原訂在新竹市登場並已動工的「台灣燈會」無奈緊急喊卡，但新竹市文雅里富町燈節仍很有看頭，燈節氣氛濃厚，這兩天已陸續掛上上百盞紙燈籠，浪漫氛圍暴表，已成網美爭相打卡景點！

新竹市文雅里城北街巷內的北星福德宮，近來在里長朱毅帶領下與志工團隊共同加班，市議員李妍慧也共襄盛舉，要將250盞DIY的紙燈籠掛上巷內天際線上，整條巷子充滿了溫暖的燈光跟節慶氣息，讓北星福德宮成最美打卡景點。

朱毅指出，此次的文雅里富町燈節是延續去年9月的「新富町彩燈文化祭」活動，因應元宵節將至，該里因此再推出「文雅里富町燈節」活動，將去年參加燈籠彩繪比賽的250件作品掛在里內的信仰中心「北星福德宮」前的巷內天際，讓民眾欣賞，也望讓大家看到參賽朋友、學生們的成果。

參與此次富町燈節的市議員李妍慧則指出，這次帶著小孩一起參與最後一道「塗油」手續，同時解釋他們在書中學到的「美濃油紙傘」的防水油原理，也讓孩子們了解到原來紙燈籠是這樣防潮、防水的。

而在身手矯健的師父與志工協助下，將塗好油防水的手工燈籠一顆顆掛上，一邊掛燈籠，一邊再次欣賞手工燈籠之美與大家無限的巧思創意，這是現在社會很難感受到的幼時過節氣氛，庶民藝術真的就在燈籠民俗活動中。

今年因為疫情的關係，很可惜新竹市的台灣燈會取消了，但想感受燈節的好朋友，這幾天也歡迎晚上到北星福德宮來看看走走，感受傳統過年的燈節藝術文化之美。

朱毅也特別提醒民眾，此項燈節將自2月7日起的每天下午5點至10點半點燈，展期至2月28日，防疫期間強烈要求民眾前來一定要佩戴口罩，由於展區是在城北街137巷的小巷內，巷弄內有眾多住戶，希望遊客輕聲交談，不要喧嘩，不論是汽、機車都請停放在外圍再徒步進入，請民眾多加配合。

(中時 )