迎接草莓產季，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧，即日起推出『莓好時光雙人午茶』及2月限定『春晌花果特調套組』，期能以吸睛餐食成為手機先吃的打卡熱點。酒吧於春節期間照常營業不打烊，最適合出外走春時與親友一同享用。

URBAN331威士忌酒吧今年春天選用當季盛產的苗栗大湖香水草莓，即日起至3月31日止推出『莓好時光 雙人午茶980元+10％』，幻化成粉色花園引領嬌客入園探索。以莓果為主角做成「優格莓果慕斯」，運用時下流行的希臘優格結合新鮮草莓，創造酸甜好滋味開啟味蕾。

主廚推薦「紅梅荔枝烏龍茶泡芙」，以花蓮紅水烏龍茶製成帶有炭培氣息的泡芙，包裹草莓凝凍，吃起來清爽不膩口，巧搭荔枝酒打發的香緹奶油，賦予更豐富層次口感。還有會爆漿的「草莓冰淇淋棒棒糖」、「羅勒草莓搖籃」、「藍莓乳酪雙重奏」，與總匯三明治、現炸薯條及多款特色茶品或咖啡，在繁忙的都市裡也能享受悠閒的美好時刻。

針對新春期間想相約好友小酌的賓客，URBAN331酒吧於2月份限時供應『春晌花果特調套組450元+10％』，含兩杯調酒和一份搭酒鹹點。酒飲使用龍舌蘭為基底，外觀帶有東方韻味「大菊大利」以黃金烏龍茶調和晨光甘菊茶，靜謐中享口感強勁龍舌蘭與馥郁茶香完美交融。時令大湖草莓搭香甜李子酒打造「莓來運轉」，尾韻還帶有葡萄柚的淡雅果香。鹹食「米蘭人辣味裸麥炸牛頰」則以慶祝金牛年做為發想，用炸牛頰x牛角椒x牛角麵包片，創造「三牛一體」饒富趣味的創意料理，微酸辣風味最適合佐酒品嚐。

(工商 )