越南河靜鋼4月熱軋、線材內銷盤價 維持平盤 18:352021/02/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節將屆，為使越南客戶有更充足的時間因應長假的購料準備，河靜鋼提前於2/1日開出4月份內銷盤價，決定熱軋、線材產品均維持平盤。 河靜鋼表示，盤價部份，斟酌2月工作時日少，市場宜重穩定，雖鐵礦砂價格仍處高檔，且近期國際優質主焦煤價格急劇上漲，河靜鋼鋼品庫存亦屬低水位（春節將持續軋鋼生產），在市場維穩為主要考量因素下，河靜鋼決定熱軋與盤元的越南內銷盤價均維持平盤，交期約落於三至四月間。 中鋼3月盤價 有望溫和調漲 《鋼鐵股》豐興廢鋼連3降 鋼筋連2跌 (工商 ) #河靜鋼 #熱軋 #內銷盤價 #線材 #春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021房市3大轉變！李同榮：房價先蹲後跳「驚驚漲」 18:452021/02/01 房產達人 《商情》國際廢鋼走軟 國內鋼筋、廢鋼再跌 11:082021/02/01 財經 操盤心法－短線拉回整理 有利新春開紅盤 04:102021/02/01 證券．權證 《傳產》李同榮看2021房市 點出3轉變 10:002021/02/01 財經 《半導體》業外干擾獲利復甦 景碩臉綠 11:422021/02/01 財經 中鋼全面調漲3月內銷盤價 平均漲幅2.5％ 15:022021/02/01 財經 期貨保證金 春節調高 04:102021/02/01 證券．權證 《集中市場》外資轉買超＋權值股奮起 飆271點、連進3關 15:402021/02/01 財經 春節將屆 政院關注重要物資供需與價格 19:052021/02/01 財經 《熱門族群》報價喊燒 面板雙雄出征 11:422021/02/01 財經 《鋼鐵股》連9升 中鋼3月內銷盤價續漲2.5％ 14:322021/02/01 財經 財經熱門新聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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