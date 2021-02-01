春節將屆，為使越南客戶有更充足的時間因應長假的購料準備，河靜鋼提前於2/1日開出4月份內銷盤價，決定熱軋、線材產品均維持平盤。

河靜鋼表示，盤價部份，斟酌2月工作時日少，市場宜重穩定，雖鐵礦砂價格仍處高檔，且近期國際優質主焦煤價格急劇上漲，河靜鋼鋼品庫存亦屬低水位（春節將持續軋鋼生產），在市場維穩為主要考量因素下，河靜鋼決定熱軋與盤元的越南內銷盤價均維持平盤，交期約落於三至四月間。

(工商 )