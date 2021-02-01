三峽恩主公醫院重新打造「內視鏡中心」於今日(1日)舉辦啟用典禮，不僅打造寬敞舒適環境，讓受檢者享有單獨恢復空間，並提升硬體設備、加強感染管控措施提升病人安全，提供安全舒適的就醫環境，期擴大服務廣大社區民眾。

恩主公醫院吳志雄院長表示，恩主公醫院為了進一步提升醫療品質，全新內視鏡中心從原復興醫療大樓14樓搬遷至3樓，也將相關醫療資源整合於內視鏡中心，跨團隊的合作提供民眾更便捷的醫療服務，不僅舒適、寬敞明亮又人性化的空間設計，讓民眾可以安心接受檢查與治療，為民眾的健康做好把關。

內視鏡中心黃樹人主任則強調，除了整體環境提升，也非常重視感染管控措施，在作業流程上區隔醫事人員與受檢病人動線，減少相互接觸感染機會，以最高規格的感控提升病人安全。

恩主公醫院內視鏡中心提供的服務包含腹部超音波檢查與治療服務、內視鏡超音波與檢查、膽胰管鏡攝影檢查及治療、無痛上下消化道內視鏡檢查等，同時提醒民眾預防勝於治療、定期篩檢的重要。

(中時新聞網)