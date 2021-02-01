台灣微軟今年1月宣布啟動第一期「微軟創新教師培訓家計畫」( Microsoft Innovative Educator Trainer Program , MIE Trainer ) ，一個月內獲得全台各地、從國小至高中各校級創新教師的踴躍報名，內容橫跨語文、數學、社會、自然科學、藝能科、科技、綜合活動等108課綱領域，今(1) 日舉辦複審評選活動，決選出最終15位具備數位教學經驗，和精彩創新教案內容的「微軟創新教師培訓家」。為加速並擴大協助教師構建「科技強度(Tech Intensity)」，台灣微軟攜手OEM夥伴宏碁、華碩、HP台灣惠普資訊科技及Lenovo等，及學術界、教育界專家等共同推動計畫，目標由15位種子培訓家出發推廣至全台，一年期進而培訓超過1,500位創新教師，成為驅動台灣教育數位轉型生力軍！

疫情為全球產業及教育帶來衝擊，根據全球教育機構培生的《全球學習者調查報告》指出，全球88%學習者希望教育機構透過科技技術提升學習體驗。為幫助教育組織及工作者迎戰全球教育變革，台灣微軟將國際級教育資源引入台灣，並邀請各界影響力人物共同參與。首期評選邀請國立台北教育大學資訊科學系教授，同時也是教育部行動學習計畫負責人 劉遠楨、溫老師備課Party創辦人 溫美玉、及親子天下雜誌總編輯陳雅慧，以及宏碁、華碩、HP台灣惠普資訊科技和Lenovo等台灣微軟OEM夥伴共同擔任評審。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，「微軟創新教師培訓家計畫」致力於幫助教師找出最適於融合自身教學專業的科技教具，並運用於數位教學場域，讓台灣學子掌握先機重塑教學環境因應變局與挑戰。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示：「疫情讓全球遠距教學及數位化學習的需求提升，現在正是教師與學生適應新型態教學的探索期，『微軟創新教師培訓家計畫』結合OEM夥伴生態系力量，提供現代化裝置及軟體教育解決方案，幫助台灣教師提升科技強度，找出最適於融合自身教學專業的科技教具，並運用於數位教學場域，讓台灣學子不受疫情影響地隨時隨地不中斷學習，更掌握先機重塑教學環境以因應變局與挑戰。」

教師透過 Microsoft Sway 及 Microsoft PowerPoint 等多項 Office 365 數位教學工具，從教學端延伸至全校行政轉型，加速學校教學、行政數位轉型。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

第一期微軟創新教師培訓家計畫獲得全台教師的熱烈支持，共邀集全台國小至高中優秀的教師及教育工作者，展現橫跨108課綱多元領域的的創新教案，其中包含：

一、跨域學習無界限：橫跨語文及社會領域運用 Microsoft Teams 與國外友校學生共同進行領導力課程，並於課後使用 Flipgrid 進行交流與討論，透過英文團體活動，增加學生之間、學生與老師的互動性，同時培養其領導力核心素養及溝通協調、解決問題的能力。

二、資訊科學生活化：橫跨自然科學及公民領域運用 Power BI 針對各地水體的酸鹼值進行數據紀錄、動態圖表製作等，並讓學生使用 Microsoft Sway 分享其觀察到的污染狀況，透過系列課程建立學生系統思考與解決問題的能力，同時培養道德實踐及公民意識等核心素養。

三、抽象概念擬人化：數學領域中運用 Microsoft Sway 及 Powerpoint 具體呈現平行四邊形中「高」的抽象概念，開創具創新性的教材，並以新穎的教學方式幫助學生釐清學習盲點，進而達成教學目的。

初選根據五個面向，包含創新性、108課綱融合度、啟發學生主動學習與互動性、利用工具欲達到的教學目的、未來教學計劃，評選出22位教師進入第二階段複審。國立台北教育大學資訊科學系教授，同時也是教育部行動學習計畫負責人 劉遠楨 提及：「很高興台灣能有像微軟這樣擁有全球資源的企業致力在台推廣數位教育，透過微軟創新教師培訓家計畫，讓我們看見台灣有一群默默為台灣教育數位轉型貢獻心力的優秀教師，期待看見創新教師們將其蘊含的科技教育力推廣至全台每個角落。」

微軟創新教師培訓家計畫不僅擁有國際級的教育資源投注，更獲得台灣微軟OEM夥伴的支持，包含宏碁、華碩、HP台灣惠普資訊科技及Lenovo等電腦製造商品牌將提供獲證教師i5 以上規格的效能型 Windows 新世代裝置及基本配件，供微軟創新教師培訓家未來一年內開設培訓課程、研習講座等推廣使用。

「微軟創新教師培訓家」不僅能夠獲得OEM夥伴的硬體資源挹注，更有機會成為教育部教學資料庫平台推薦教師，優先獲邀參與科技教育展、台灣微軟教育論壇、大學研習中心等國內外教育活動，提供更多元化的創新教學推廣機會。獲證教師還可獲得 Minecraft 等免費教育版軟體資源，其所屬學校亦可申請由台灣微軟提供之AI課程免費教學，全方位力助微軟創新教師培訓家進行教學推廣。

(科技)