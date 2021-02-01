南投市區1日下午再度出現「懸日」景觀，從民族路往西方看，即可眺望孤懸道路中央的太陽，緩緩沒入八卦山；根據中央氣象局預測，南投市在2、3日下午，都還會出現懸日，有興趣追日的民眾，不要錯過欣賞奇景的機會。

南投市民族路貫穿東西，也是欣賞懸日的最佳展望點；南投市公所曾經兩度封街追日，還商請南投警分局進行交通管制，第1次人潮滿滿，愛好攝影人士和好奇的民眾擠滿民族路，市長宋懷琳也到場與大家同賞奇景；第2次封街看懸日時，卻因為天公不作美，連日陰雨看不到太陽，起先延期後來就停辦了，懸日變成懸念。

南投市公所昨天沒有再辦封街追日，所以也沒有事先宣傳，或許因為如此，只有少數幾個人佇立街頭觀懸日，場面冷清許多，卻也免除人擠人群聚，造成新冠肺炎防疫的困擾；在台北讀書的廖姓大學生說，寒假返鄉剛好遇到懸日出現，因此特別前往拍照，因為只有少數地方能夠看到懸日，又是在自己的家鄉，所以感覺很特殊也很開心。

中央氣象局預測，南投市從1日起，連續3天都會出現懸日，2日下午出現的時間在5點14分到5點34分，3日下午出現的時間，則是5點12分到5點32分。

(中時 )