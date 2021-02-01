公務員懲戒委員會前委員長石木欽，不滿司法院指他違反法官倫理、將他移送監察院審議，自訴司法院長許宗力等人誣告、偽造文書。台北地院去年裁定駁回，但高等法院認為北院並未開庭，也未調查，發回重審，北院已排定18日開庭。據悉，石木欽屆時將委託律師出庭。

石木欽自訴指出，2014年7月至2018年6月間，一直有署名「台灣高等法院台中分院法官們」的匿名檢舉信指控他違反法官風紀，檢方受理後均以查無不法簽結；司法院則於2019年8月29日受理，9月17日召開人審會。

石木欽指控，許宗力、前秘書長呂太郎呂太郎、政風處長沈明倫明知他未提供佳和集團董事長翁茂鍾涉訟案法律意見，也無不當飲宴、往來，卻在人審會作成決議前將調查報告洩露給特定媒體，詆毀他名譽，再將報告送人審會審議，誣指他違反法官風紀，使人審會決議移送監察院，意圖使他受懲戒，涉犯誣告、偽造文書罪。

北院裁定指出，北檢雖以未發現犯罪簽結，但報告書記載石木欽接受不當飲宴招待，與翁茂鍾不當接觸，不當買進翁公司的股票等，函轉司法院研處。司法院政風處比對檢方報告及檢舉信後展開調查，綜合各觀事證並提出合理推論及質疑，認定石木欽確有違反風紀行為，不是憑空捏造，裁定駁回。

石木欽抗告，高院認為，北院收案後從沒開庭訊問石木欽，也沒有調查紀錄，就直接引用石木欽提告內容，認定許宗力等3人犯罪嫌疑不足，未踐行必要訊問及調查程序，也未賦予石木欽說明及補正機會，裁定於法未合，故撤銷原裁定，發回北院審理。

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(中時 )