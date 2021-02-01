淡水警分局長交接布達典禮，於今日上午11時30分在分局4樓禮堂舉行，警察局長黃宗仁親臨主持，轄區各級民意代表、區長及地方仕紳熱烈參與見證，場面隆重盛大。

黃南山致詞時除感謝張國哲分局長任內對淡水地區治安、交通等各項警政工作的付出，期許張分局長能帶著淡水的工作經驗，到蘆洲分局繼續為治安打拼，也特別介紹新任分局長黃南山學、經歷豐富，於去年9月25日迄今擔任警察局保安警察大隊大隊長，任內全心全力投入轄區治安維護工作，工作表現深獲長官及各界肯定，因此榮調淡水分局分局長職務，相信淡水分局在黃分局長的領導下，不僅能繼續有效推動各項治安工作，亦能將過往經驗提供同仁參考，對於同仁往後執勤應有很大的助益。

為貫徹市長的社區警政、第三方警政及行動治理、前線管理等治安理念並因應防疫專案，黃局長親自主持分局長交接布達典禮，針對地區特性給予適切的期許與勉勵，更強調「人民最大，基層優先」，一個團體的向心力必須建構在領導者同理心基礎上，他會盡力做到，同時也請大家協助一起攜手來打拼，不論這個任務有多麽艱難，他將堅持達成這個承諾，期許自己能盡全力帶給新北市民朋友們一個祥和安全的社會，讓暴力違法遠離我們的城市，讓大家能夠安心地為生活打拼，孩子可以快樂平安地成長，也期許黃分局長上任後，在各項勤、業務上要有積極作為，特別是聚眾鬥毆事件，能與各級幹部站在第一線，領導同仁快速、強力執法，以有效維護社會秩序，恫嚇不法犯罪，同時期勉善用五力「志工、民防、義警、巡守隊、警友」，成為警民溝通的橋樑，持續做好為民服務，提供市民一個安全、安居、安心的生活環境。

(中時 )