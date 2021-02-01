新冠肺炎疫情拉警報，很多人無法出國旅遊，春節返鄉、出遊人潮預期激增，公路總局1日表示，9日到16日春節連假推出大眾運輸優惠措施，還宣布國道替代路線規畫「幸福公鹿」引導民眾，轉換道路跟著公鹿走，替代道路不迷路，要讓疏運變「舒運」。

公路總局第2區養護工程處長劉世桐指出，目前預估台74線霧峰路段，通往國道3號南下路段春節期間易堵塞，用路人可由台74線大里2匝道駛出，經環河路、台63線大里溪橋北岸側車道，及台14線銜接國道3號草屯交流道，避開國3霧峰路段的車潮。

「台61線、台63線、台76線設置幸福公路牌引導民眾」，第2區養護工處台工程段段長郭純鑑指出，設計公鹿造型的指標，國道替代路線跟著公鹿走，不會開錯路。

交通部公路總局台中區監理所所長魏武盛表示，台中區春節疏運優惠措施包含國道票價優惠、轉乘優惠、台灣好行路線半價，搭乘交通部核定路線90條國道客運路線即享有平日優惠或原票價85折優惠票價。

持公路（國道）客運票根向當地指定租車業者租賃汽機車，即可享有租車優惠，民眾可盡情遊玩當地，有如「在地有腳」方便趴趴走。

中部地區包括日月潭、溪頭、鹿港等地，民眾可使用中部「台灣好行」路線，日月潭線、溪頭線、鹿港祈福線、車埕線、清境線、東埔線、清水岩、彰南等8線，串聯各景點及享受半價優惠，搭乘大眾運輸會，免受交通壅塞及停車不便之苦。

(中時 )