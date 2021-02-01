瓦斯熱水器裝在浴室外，因通風不良導致意外事故。（金門縣消防局提供）

小金門1名21歲女子天冷緊閉窗戶洗澡，加上瓦斯熱水器裝在室內通風不良，導致在浴室內昏倒，還好家人及時發現，緊急通報烈嶼消防分隊送醫，才未釀成嚴重後果。

這名女子是昨晚在家中2樓浴室洗澡時突然昏倒，家人聽到「碰」倒地聲察看發現，烈嶼消防分隊據報由隊員林長好擔任帶隊官率隊員薛力魁、蔡杰克、楊德懷和役男余聯亞等人趕至。現場偵測室內一氧化碳濃度為57PPM，原因是瓦斯熱水器裝在浴室外，因她天冷緊閉門窗，加上通風不良，導致意外事故的發生。

該名女子在救護員火速打開門窗通風和給氧急救後，送往烈嶼分院就醫，及時挽回寶貴性命。消防隊確認現場一氧化碳濃度降為0後，告知屋主應立即停用該瓦斯熱水器，更換電熱水器或將它遷移至室外。

烈嶼分隊表示：一氧化碳無色無味，難以被人體察覺，一旦中毒出現頭痛、暈眩、反胃、四肢無力和呼吸困難等症狀後，隨著吸入的一氧化碳增多，視線會變得模糊、喪失平衡感，最後導致昏迷，而長時間暴露在高濃度的一氧化碳環境，也可能會導致中樞神經、腦部和心臟受損。

消防局長王世祿提醒，最近因天氣寒冷，民眾洗澡時多會將門窗緊閉，瓦斯熱水器不要裝在室內，避免因室內不通風而造成一氧化碳堆積；即使瓦斯熱水器裝於陽台，也應避免陽台掛滿衣服雜物，否則可能造成一氧化碳無法排出屋外。縣消防局每年都有補助遷移或更換熱水器名額，有需要者可洽詢各鄉鎮消防隊。

(中時 )