中華電信喜迎新春，祭出10萬點數陪你過好年！Hami Pay新春回饋活動即日開跑，凡於110/2/28前使用Hami Pay完成指定交易，即可享最高100點Hami Point隨機回饋，回饋無上限！前1,000名新客加碼再送Hami Point 50點！春節消費使用Hami Pay，讓你福氣滿滿、吉運度新年！

Hami Pay整合多種電子票證（悠遊卡/ icash2.0 /一卡通）及信用卡，透過Hami Pay手機錢包即可進行電子票證、感應式信用卡或 Pi 拍錢包掃碼付款；完成指定交易或申辦中華電信指定方案還能獲得Hami Point，累點管道多元，點數1點等於現金1元，不僅可選擇折抵電信費，也能兌換四大超商、家樂福、百貨等熱門通路的購物金或電子票券，讓你「1點」也不浪費！

中華電信Hami Pay即日起至110/2/28推出「貓貓吉運籤」回饋活動。使用Hami Pay綁定信用卡，完成感應支付或掃碼付款單筆100元以上交易，即可享Hami Point隨機回饋贈點一次(筆筆皆有獎，單筆最高可得100點)。針對新客再加碼，「首次」（近一年內（即109/2/1~110/1/31期間）無使用Hami Pay信用卡感應支付及條碼付款紀錄）使用Hami Pay綁定信用卡，完成感應支付或掃碼付款單筆100元以上交易，加碼再享Hami Point 50點 (限量前1,000名)！

(科技)