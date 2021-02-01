陳箴推出首張數位EP。（箴實工作室提供）

新人陳箴的新歌〈WORDS KILL〉敘述網路霸凌，「用字是可以殺死一個人的」，作品警世有深度，又帶點黑色幽默！陳箴在東京出生，2歲隨學成歸國的父母回到家鄉台灣，邁入青春期時，因父母工作舉家遷移澳洲，她國高中時即已發現對音樂的熱愛，開始嘗試創作，就讀大學時，則開始在雪梨擔任街頭藝人，當時父母親以為她只是玩票，沒想到很有個性的陳箴一畢業就跟家人提出回台灣闖樂壇的志向，讓父母頓時傷透腦筋。

雖然掀起小小家庭革命，但開明的父母仍然支持她，外型亮眼、有才氣的陳箴，曾被唱片公司相中簽約，但卻被放入女團，為了登上跨年舞台，她練舞練到腰重傷，靠打針才能上台演出，但她始終不快樂，希望能靠一己創作發聲，放開「黑歷史」，在等待發片的日子中，她靠幫舞台劇編寫音樂維生，也讓父母漸漸放心，知道她是「來真的」。

陳箴當年為了追逐音樂夢加入女團，但發現女團無法滿足她對於創作的熱情，於是她跨足舞台劇製作，也為其他音樂人製作音樂，只為了讓更多人聽見她對於音樂的熱愛。經過舞台劇演員與製作的洗禮，這次嘗試用創作，讓群眾走進在她觀點下建立的小劇場，唱出從她獨特眼光反射的社會現象。

(中時 )