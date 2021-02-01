TP-Link近年積極投入智慧家居生態鏈，全新推出戶外Wi-Fi雲端攝影機Tapo C310，具有IP66等級的防水防塵，能夠適應台灣多變的天氣環境，鏡頭夜視距離高達30公尺，有效監控戶外動靜、不分日夜全天候安全守護，同時支援雙向語音溝通，能夠應用於零接觸的防疫情境，此外C310更具備靈敏的移動偵測功能與警報設定模式，能夠前瞻預防異常與危險情況！Tapo C310今日首發於PChome線上購物開放預購，且將於近日於全台實體與網路通路正式上市，價格僅1,299元相當親民。

戶外攝影機TP-Link Tapo C310機器本體具有IP66的防水防塵效果，可以防塵、更可抵抗高壓水柱的沖刷，適應難以預測的台灣天氣環境，在線路部份透過貼心的防水套設計，能夠有效避免線路浸水；而在監控表現上，C310的紅外線夜視距離可高達30公尺、可視角度達104度，在同級別產品中表現亮眼，能夠提供居家或辦公安全不分日夜的全天候守護；此外，C310可以彈性支援有線與無線的操作方式，更可以隨時隨地透過攝影機內建的麥克風與喇叭進行雙向語音通話，打造零接觸的防疫情境！C310具有靈敏的移動偵測功能，當發現任何異常的動靜變化時，可即時透過App提醒與警報響鈴與燈光信號嚇阻不速之客！

C310具有移動偵測功能，可透過App提醒與警報設定嚇阻不速之客！（TP-Link 提供／黃慧雯台北傳真）

Tapo C310產品安裝容易，插上電源後即可自動開機，隨插隨用，透過專屬TP-Link Tapo App，能夠輕鬆設定攝影機的連線與配對，完成步驟後即能展開監控操作，且Tapo App最多可支援32台機器、一頁4個螢幕同時監看，C310支援最大128GB容量的microSD卡本地儲存，存儲的影片高達3MP HD高畫質，比一般業界產品的1080P更多出100萬像素的解析度，能夠清晰還原當下狀況！此外，C310能與兩大智慧助理系統包括Hey Google和Amazon Alexa協作，更能與Tapo旗下其他的智慧家居產品互相配合與設定，是一般家庭戶外監控、辦公或工廠等工作場景都非常適合的一款雲端攝影機產品，能夠提供不分日夜、全天候的安全守護。

(科技)