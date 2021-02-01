LG公布2020第四季與全年獲利，其中，行動通訊事業部2020年營收為5.22兆韓圜（46.6億美元），第四季營收為1.39兆韓圜（12.4億美元），與2019年同期相比增加4.9％，但受到4G晶片供應短缺和高階智慧型手機海外銷售遲緩，營收較上一季衰退9.2％，全年營業損失為8,412億韓圜（7.5063億美元），反映出為了旗艦機種而增加的行銷投資，但因生產效率提升有助減少固定成本，部分損失已被抵銷。

LG智慧型手機業務不是在損益兩平邊緣徘徊、就是陷入虧損的循環中已經5年之久，LG因而採取許多降低成本的措施，不僅超過一半的機種為ODM，也將位於韓國的手機製造工廠關閉，不過，LG智慧型手機僅有在韓國保有10％左右佔有率、美國市佔率約在15％上下，其他市場的高階機種銷售量都很難與三星、蘋果競爭，中階與入門產品則打不過中國品牌，也因此，LG已經釋出2021年出售或關閉手機部門的選項。

(工商 )