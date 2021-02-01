經濟部1日宣布，原任商業司司長李鎂已於同日轉任公平交易委員會委員並為主任委員，新任商業司司長，將由經濟部中小企業處副處長蘇文玲調任。

經濟部長王美花向已轉任公平會的前商業司長李鎂致上誠摯感謝。李鎂在經濟部服務多年，歷任智慧財產局主任秘書、副局長、經濟部商業司副司長及司長等職務，公務生涯超過30年。任職於商業司期間，致力於健全消費法治環境及推動商業服務業發展，完成15年來公司法最大幅度修正，提升臺灣公司法制；2020年因應疫情險峻，督導商業司辦理全國口罩通路分配及商業服務業紓困方案，使政府政策及業務均能順利推動並獲得外界高度評價，爰經擢升為公平會主任委員。

經濟部表示，新任商業司司長將由蘇文玲接任。蘇文玲為現任中小企業處副處長，美國懷俄明大學國際事務研究所碩士，歷任經濟部中小企業處科長、副組長及組長職務，2014年9月陞任中小企業處副處長職務，並於近兩年曾代理中小企業信用保證基金董事長，熟稔中小企業財務協處、城鄉產業創生轉型、新創事業創新育成等業務；2020年因應疫情，辦理各種紓困振興方案，包含企業紓困貸款、振興三倍券等，歷練完整、工作經驗豐富，對相關產業也非常熟悉，相信定能帶領商業司同仁齊心盡力，再創新局。

中小企業處副處長遺缺方面，將由商業司副司長陳秘順陞任，陳秘順為中國文化大學國際企業（管理）研究所碩士，曾督導辦理大型物流中心BOO案、公司法修正案、物流國際化與科技化推動、服務業創新研發，及協助督導辦理各項因應疫情之商業服務業紓困方案，相關資歷將有助協助中小企業轉型、升級與創新發展。

(工商 )