台南市永康區一名洪姓婦人31日晚間帶著3歲小孩至安南區國立台灣歷史博物館參觀，卻因孩子一時貪玩，將鑰匙放進機車置物箱內，闔上後就拿不出來，媽媽無奈之下，只好牽著機車一路走了1個多小時返回永康區。期間，南市警永康分局員警巡邏時，發現這對母子，主動關心解圍，協助載其返家取得備用鑰匙，不必走完將近6公里的路程，讓洪女頻頻致謝。
永康分局鹽行派出所副所長林榮輝與員警林致融31日晚間擔服巡邏勤務時，於近19時巡經中正北路271號前時，見1名婦人牽著重機車沿中正北路往市區行走，還有1名孩童跟在旁邊。員警見狀主動上前關心，一問才知道，婦人竟是從安南區歷史博物館一路牽著機車，已徒步走了1小時多，正要回到大橋住處，只因小孩不慎將鑰匙放入車廂鎖上，導致無法使用。
由於當時車水馬龍，車多且快，員警擔心有安全問題，於是主動以巡邏警車載送婦人返家，取得備用鑰匙，再載返原處牽車，洪女對於2位員警的熱心協助及為民服務的善舉，不斷致謝。
(中時 )
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