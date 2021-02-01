張藝興推出〈Joker〉全新錄音室版本。（張藝興工作室提供）

張藝興去年於大陸節目《我是唱作人第二季》中首唱新歌〈Joker〉，以「癲狂」的小丑形象和不同於以往的音樂風格，網友們紛紛敲碗期待錄音室版本的推出，連張藝興自己也很期待錄音室版本的誕生，他表示：「當時準備得比較倉促，我覺得沒有達到我腦海裡的巔峰效果，我覺得可以再調整一下。」張藝興將節目中的九首作品重新錄製，並收錄成專輯《PRODUCER》，時隔九個月今數位發行。

〈Joker〉以緩慢行走的腳步聲作為歌曲的起點，張藝興認為小丑是具有兩種面向的人物，因此特地用一扇門來區隔這兩個不同的面相，從一開始的腳步聲到開門進入小丑的世界，最後關上門的整個過程，試圖透過他癲狂的唱腔與小丑裝扮，引領聽眾體驗他所營造的世界，也藉此勾起每個人心中對於現實生活中的共鳴，來反諷外界對他的流言蜚語造成的「滑稽的人生」，他坦率表示：「別人嘲笑也沒關係，反正我走我自己的道。」

(中時 )