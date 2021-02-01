東吳大學延攬前警政署長陳國恩加入東吳法商講座，1日於東吳大學城中校區遊藝廣場二樓創創基地舉行的禮聘典禮暨歡迎茶會上，陳國恩的夫人曹麗文及長女陳錫玉、小女兒陳錫瑩皆出席。巧的是，陳錫瑩目前就讀東吳法律學系四年級，身為律師的曹麗文及陳錫玉皆是東吳法律學畢業，眾人笑稱「今天起全家人都是東吳人」。

陳國恩曾任內政部警政署署長、國安局副局長、海洋委員會常務副主委兼任海巡署署長，東吳大學校長潘維大表示期盼藉由陳國恩的豐富實務經驗，為該校增添新氣象。

歡迎茶會上，多名任職於海巡署、警政署等官員也踴躍出席。陳國恩並以「公部門的新聞行銷策略」為題，暢談其如何以新媒體推廣業務、增加人民對於公部門的了解，他任職海巡署長期間，「海巡署長室」臉書粉絲專頁曾高居公部門網路聲量第一名；他也談及「台鐵松山火車站」、「第一銀行盜領案」等社會矚目案件的破案過程，令與會者印象深刻。

(旺報 )