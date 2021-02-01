30歲日本前牛郎小柳出龍也（小柳出竜也）外表出色，以花名「翼」在歌舞伎町闖出一片天，還曾被第一牛郎羅蘭（Roland）挖角，因得到「羅蘭認證」而上電視，然而日前卻爆出他不但涉嫌性侵女性，還僅圍著一條圍巾在大街上狂奔，大傷形象。

綜合日媒報導，小柳出龍也18日在網路上認識一名20多歲女性，邀請女方來到家中後竟痛毆她的臉，還威脅「妳同意的吧，給我說好」，嚇得女子拔腿就跑，小柳出龍也還不放過她，圍著一條毛巾在街上緊追不捨，頓時引發騷動。

小柳出龍也遭警方逮捕。(圖／翻攝自推特)

經過警方調查，發現小柳出龍也是累犯，已經不只一名女性受害，目前會朝著多人受害的方向偵辦。事實上，小柳出龍也最一開始因長相帥氣，做牛郎時非常受歡迎，是店內人氣牛郎前3名，還被羅蘭挖角到旗下牛郎店，可以說是一路順遂，然而他的性格易怒，只要不開心就會狠嗆「殺了你」。

小柳出龍也長相帥氣，被第一牛郎挖角。(圖/翻攝自推特)

小柳出龍也的態度惡劣，跳槽不到一年就遭解雇，他也因此心生不滿，還對客人傳訊息放話「我要殺了羅蘭」，消息傳開後，小柳出龍也徹底被羅蘭封殺，再也無法再風俗界生存，沒想到事隔多個月，他又鬧上新聞，對比最初的風光，實在是令人不勝唏噓。

(中時新聞網)