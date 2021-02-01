台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic提供華語、西洋、韓樂等近千萬首音樂曲庫，目前註冊用戶數已突破600萬大關，2020年度整體訪客數，較2019年更成長近200%。MyMusic為提供會員更優質的服務，2020年底即正式推出全新會員計畫，導入「黑鑽VIP」及「金星會員」兩大會員服務，為喜愛音樂的會員提供更多好康。短短三個月內，已有近兩成的用戶自主升級成「黑鑽VIP」，而搭配與momo購物合作銷售，「黑鑽VIP」單月會員數更成長高達四成，獲得消費者青睞。

MyMusic為「黑鑽VIP」與「金星會員」帶來多項獨享活動，包含明星周邊商品與演唱會門票抽獎、明星粉絲見面會、人氣Podcasters同樂會等豐富的音樂娛樂體驗。看準會員最愛參加演唱會等音樂大型活動，MyMusic更獨家為「黑鑽VIP」提供演唱會門票搶先預購與專屬購票專區，讓會員都能欣賞偶像演出，如先前釋出A-Lin與荒山亮的演唱會優先購票權，獲得會員不少好評！而預估台灣下半年度演唱會熱度持續升溫，由MyMusic獨家合作的全球最大演唱會娛樂公司「Live Nation Taiwan」，也預告將有數場演唱會啟動，要讓所有熱愛聽音樂的「黑鑽VIP」們聽好聽滿！

為感謝會員支持，MyMusic搶先祭出春節強檔活動，攜手國內體感遊樂大廠智崴資訊，開春就為「黑鑽VIP」包下微風南山i-Ride Taipei飛行劇院，尊榮獻映《進撃の巨人》首部曲－奪還の戦，免費體驗超夯5D體感科技！MyMusic更寵粉無極限，即日起「黑鑽VIP」、「金星會員」皆可享壽星當月免費領取「i-Ride 5D飛行劇院」生日禮買一送一優惠券，以及「牛轉錢坤紅包禮」點聽抽7-11購物金，更多相關資訊請參考MyMusic活動官網。

即日起，用戶僅需於一年期間內付費儲值 或 月租金額累計達1,400元，即能立即升等為MyMusic「黑鑽VIP」身份，享受多樣尊榮待遇。亦可透過momo購物網下單搶購超值優惠組合，只要2,399元就能擁有MyMusic 365天音樂無限暢聽+小米手環5（原價3,068元），並免費升級黑鑽VIP。

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