隨著大陸經濟快速站穩腳步，強勁復甦下甚至成為2020年維持正成長的主要經濟體，車用晶片需求大暴增，連帶影響全球晶片供應問題，甚至德國、日本以及美國透過台灣政府，希望台灣的晶圓代工廠能擴產並加速供貨，南韓半導體產業鏈則是沒有像台灣發達，所以在這波的缺貨潮吃不到太多紅利。韓媒報導則是指出，三星電子打算分一杯羹，出手收購車用半導體製造商，其中被點名的２家公司，都與台積電有過一些關係。

據《BusinessKorea》報導，三星電子財務長Choi Yoon-ho在日前的財報會議透露，將在未來3年採取積極的併購策略，藉此獲得先進技術、強化該集團的競爭能力。報導提到，三星打算收購荷蘭恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、日本瑞薩電子(Renesas)，以及美國的德州儀器(Texas Instruments)，均為有名的類比IC及車用晶片大廠。

根據該報先前指出，南韓半導體在記憶體市場的市占率達60%，但系統性半導體市場的市占率只有3~4％。市場研究公司Omdia調查，三星電子是南韓唯一在車用晶片市場有辦法供應產品的公司，但從其財報來看，車用晶片市場在該公司2020年第四季比重不到1%。三星電子目前有供應Exynos Auto和ISOCELL Auto，且為Audi等傳統車廠的供應商，但在南韓本土的銷售額幾乎為零。

投行人士指出，三星早在2019年就透露想收購恩智浦、德儀的意願，三星也不斷評估收購對該公司營運影響。市調機構Gartner數據顯示，每輛車的半導體價值為400美元，但到了2024年自駕車普及後，每輛車的半導體價值將達1000美元以上。

德儀是當年台積電創辦人張忠謀的老東家，一度擔任德儀全球副總裁，25年時光都貢獻給德儀。甚至連台積電總裁魏哲家、台積電前共同營運長、現任中芯國際副董事長蔣尚義，與中芯國際創辦人張汝京，都曾在德儀任職過。

至於恩智浦，則是在RCA技術移轉計畫成功催生出聯電後，時任工研院長的張忠謀帶領一批工研院出身的工程師，與恩智浦前身的飛利浦電子簽約合作，於1986年成立台積電，台積電也在經過35年後，成為全球晶圓代工領域的技術領導者，目前也只有三星電子、美國半導體巨頭英特爾，有辦法繼續在先進製程競爭。

台積電目前也與恩智浦在奠基於16 奈米製程合作的多個成功設計，打算在5 奈米強效版製程打入高效能汽車平台應用研發，包含聯網座艙 、高效能網域控制器、自動駕駛、先進網路、混合推進控制 與整合底盤管理。恩智浦也預計成為台積電2021年，首批交付5奈米製程的客戶。

也就是說，若三星打算吃下恩智浦，可能還要面對該公司與台積電長期合作的高牆。至於對於通訊晶片擁有領導地位的德儀，同樣也是台積電的大客戶，對於韓媒釋放的消息是否為真，仍待市場進一步釐清。

目前恩智浦的市值為448.91億美元，德儀為1523.28億美元，瑞薩電子2.1兆日圓，無論三星是收購哪家，都將超越2016年收購美國哈曼國際工業（Harman International Industries）以來，最大規模交易案，但從三星的可兌現資產116兆韓元（約1115億美元）來看，仍是有相當大的資金可以運用。

(中時新聞網)