娛樂8點半》女星馬賽本名司馬賽兒，2008年參加香港小姐競選獲季軍殊榮，因外型甜美清新而被封為「迷你桂綸鎂」、「小桂綸鎂」，後和無綫簽約，早期曾演出《女王辦公室》、《名媛望族》等港劇，但比起作品，馬賽的情史更加精采，因為拍戲先後與男星吳卓羲、周志文傳出緋聞，最後她於2015年結束和無綫的合約，告別香港娛樂圈。

而馬賽最有名的則是，2013年與大陸女製片人汪子琦傳出同性緋聞，兩人被拍到親密同遊歐洲，一開始馬賽否認緋聞，但被港媒曝光兩人在上海熱吻的照片後，馬賽便沒再出聲，當時還被公司冷凍，最後她哭求公司、觀眾給機會，才得以被解凍上台表演，但事後，汪子琦及其同性密友Laura Lee曾先後批馬賽謊話連篇。

馬賽2014年捲入不雅片跳艷舞風波，重創形象。（圖／翻攝自東網）

沒想到2014年，馬賽就被外流露點跳艷舞的影片，隨後她立即發聲明承認影片女主角是自己，並於隔天開記者會坦言還有其他艷舞片段沒被公開，並暗指不雅影音是從某任舊愛手中外洩，稱自己真心愛一個人，才盡量滿足對方的要求，並呼籲其他女生不要重蹈自己的覆轍。

不雅片風波爆出後，馬賽舊愛汪子琦遭疑是外流兇手，但她也馬上跟著發聲明爆料兩人交往期間就常收到馬賽寄來的豔照和不雅短片，可在「看清她的真面目後，早已刪除」，否認自己絕非外流源頭，在當時鬧得沸沸揚揚。

馬賽2019年當了人妻、人母，目前事業重心轉移至大陸。（圖／翻攝自IG）

而馬賽捲入桃色風波後重創形象，近年則把事業重心移至大陸，並在2019年1月宣布閃婚圈外人，6月生下一女，同年升格人妻與人母，幸福滿溢。另外，馬賽近期不時拍片分享生活，曾重提當年沒有被無綫封殺，並公開感謝舊公司，強調只是自己在香港發展的人生旅程告一段落，大嘆：「我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報導吧，我都覺得，哎，真的好唏噓。」

(中時新聞網)