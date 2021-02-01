八十八顆芭樂籽的數位專輯遭莫名下架。（獨一無二娛樂文化提供）

今年成軍25周年的「八十八顆芭樂籽」，結合B FESTIVAL合辦《B級音樂節之八十八顆芭樂籽25週年祭》，3月20日在樂悠悠之口開唱、3月21日在Legacy Taipei辦趴，日前已邀請滅火器、拍謝少年等樂團參與，主唱阿強表示：「這是雙舞台概念，並邀請我們覺得很棒的樂團們一起來玩，今年LINE UP超爽！」不過他們重新上架數位專輯，卻遭數位下降，原因讓他們都笑翻。

八十八顆芭樂籽為音樂會籌款發行「我的心正為你這個中年翹臀燃燒著-紀念T-shirt」，並重新將專輯數位上架，只是EP卻遭臉書禁止刊登，因為違反商務政策：「商品資訊不得推廣酒類之購賣或販售」，原來是其中一張EP名稱為「寂寞國的威士忌人」，阿強笑回：「馬克祖你怎麼了⋯⋯看到威士忌就開槍！冤！讓我們先來喝杯shot，乾杯！」

八十八顆芭樂籽曾拿過第2屆海洋音樂祭的海洋大賞，也多次獲得金音創作獎，不過經濟卻很吃緊，阿強曾經窮到整年吃吐司，1個月只花2千元，這幾年經濟狀況才好轉，又因為疫情、演出銳減，他樂觀地說：「所以我們就只好自己辦活動，創造生機。」因為樂團收入不穩定，自然留不住團員，除了主唱阿強，直到2012年有了貝斯手冠伶、鼓手東祐、吉他手大頭，八十八顆芭樂籽團員才算穩定下來，「反正搖滾樂就像個迷宮，陷進去的我們只能一路尋找著出口前進。在這段過程裡遇到的各種事都會傷害你，幫助你，或是讓你成長。」

(中時 )