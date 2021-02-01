2010年8月21日，新北市三峽發生一起毛骨悚然的意外，一名老婦人進入一棟大樓準備搭電梯，因為按錯電梯樓層，被卡在鐵欄杆門、與電梯門之間，七天後才被發現已經死亡，驚悚的是，當時另一名老翁也是按錯樓層，屍體直接掉下來，壓在老翁身上，才發現被通報失蹤的老婦人。

一名48歲婦人陳豔秋，因為罹患失智症，平時住在三峽中華路一棟大樓裡的康復之家，而康復之家在該大樓設有專用電梯。七天前康復之家曾通報陳婦失蹤，但警方搜尋多日，都沒有陳婦蹤影，20日晚間大約9點多，一名76歲張老先生，走進這棟大樓，準備搭電梯到位於5樓的康復之家，卻手誤不小心按到6樓，當下張老先生沒發現按錯樓層，待電梯緩緩來到6樓後，當電梯門打開的瞬間，一具腫脹發黑的女性屍體，直接壓在張老先生身上。

婦人最後身影(圖/資料照)

根據張老先生形容，當時他嚇壞放聲尖叫，且由於屍體卡住的關係，無法將電梯門關上，一開始老先生因為受到驚嚇，完全不敢動，先是打給女兒求救，這期間，老先生與屍體共處大約一個小時，最後受不了，老先生只得將屍體拖進電梯裡，才能恢復運作，搭到一樓報案。

根據警方調查，陳姓婦人離奇地被夾在「電梯與鐵欄杆門之間」，陳婦於8月14日下午4點外出後就失蹤，康復之家當天就向警方報案。至於該棟6樓，是私人住宅，平常住戶是從另一處電梯進出，為了避免外人擅闖，住戶在距離電梯門約40公分處，加裝一道上鎖的鐵欄杆拉門隔絕，想不到這扇門，竟釀成悲劇。

當時警方研判，陳婦應該是不小心搭到6樓，往前走便碰到上鎖拉門，待陳婦打算返回電梯，門卻已經關上，所以被夾在電梯、以及鐵拉門之間。且平時6樓住戶也不會使用這電梯，更不會進出這裡，陳婦被困在僅40公分的狹窄空間七天，最後脫水、活活餓死。

由於電梯設置鐵門，間接害死陳婦，6樓屋主涉及過失致死罪，2012年判必須賠家屬70多萬元，並獲得緩起訴處分；至於當時陳婦出事的地點，該棟大樓已經將電梯設定成6樓無法停靠，鐵欄杆門拆除完畢，不要在有下一個受害者出現。

(中時新聞網)