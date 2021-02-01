嘉義市立委王美惠細說1年來爭取建設經費及在地服務。（廖素慧攝）

在國會萊豬爭議中一戰成名的「女戰神」嘉義市立委王美惠，1日開記者會，向嘉義鄉親細數就職1年來為地方爭取建設經費6.8億，完成2368件選民服務，至於被點名參選市長，她說才剛當立委，沒想這麼多。

王美惠說，她是很草根性的人，很能感受到嘉義鄉親對她寄望很大，她是8萬多票高票當選，卻是27萬人的重責大任在身，因此在就職1周年的今天，要向大家報告她做了什麼？

王美惠說，在嘉義她照樣騎機車服務選民，國會開會期間她天天搭高鐵往返台北、嘉義，就是要做一個「乎鄉親找得到人的立委」，並實踐「服務看得見，建設惠爭取」的承諾。

王美惠表示，這1年內她跟服務團隊共完成2368件選服案件、340件法律諮詢，參與1568個地方行程及106場的建設會勘，也辦理多場建設說明會，將持續提供優質的選民服務，讓市民更有感。

王美惠表示，這1年她為嘉義市爭取6億8370萬元的中央建設補助經費，包括警消補助、軌道路網評估補助、電動公車營運補助、道路品質提升補助、校園設備改善補助以及西區全民運動館建設補助等多項。

王美惠還希望民眾踴躍加入民進黨，她說，她沒有設定號召多少人入黨，但只要願意加入民進黨的人，她都樂意當推薦人。

政府開放萊豬，在國會引發藍綠大車拚，去年11月間立法院開會，藍營立委強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並丟出豬內臟抗議，王美惠捨身護蘇貞昌，被丟得滿臉內臟渣，展現霸氣，更躍上國際媒體，一戰成名、爆紅，博得「女神戰」封號。

(中時 )