春節連假的腳步近了，除了規劃家人團聚、外出旅遊的時程外，到遠傳friDay影音挑部喜歡的影片闔家觀賞，也能讓春節假期很精采！遠傳friDay影音即日起上架與院線同步的《神力女超人 1984》，只要389元就能全家大小一起看，使用遠傳friDay聯名卡還享5折購片優惠！為了方便用戶飽覽萬部電影、戲劇，遠傳friDay影音推出限時67折活動，購買儲值方案180天再送90天，換算每日看片不用5塊錢就能看到飽，重度影癡絕對不能錯過！

由蓋兒加朵（Gal Gadot） 主演的續集電影《神力女超人 1984》，在台票房已突破2.4億，院線熱映中現在也能在遠傳friDay影音看到了，消費者不用進戲院，就能在平台上付費觀看到最新院線電影。

除了強檔的院線片在家就能看，遠傳friDay影音也推出幾大熱門主題，如精選網路討論度最高、最多人收看的【賀歲最牛推薦】片單，包含大人小孩圈都熱論的《PUI PUI 天竺鼠車車》、哆啦A夢50週年紀念作品《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《蠟筆小新劇場版-2020-激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》、由安海瑟威演出女巫新高度的《女巫們》，以及金球獎得主珍妮佛安妮斯頓自製自演《女王特大號》，都適合親子闔家觀賞。

超夯《天竺鼠車車》friDay影音看得到。（friDay影音提供／黃慧雯台北傳真）

日劇迷有福了！遠傳friDay影音於2/12起獨家跟播的《西荻窪 三星洋酒堂》，堪稱酒吧版的深夜食堂，尤其「町田啓太」主演消息一公佈，當天各大日劇社團相繼曝光消息，引發廣大影迷熱烈迴響。此外，還有本季必追高橋一生與綾瀨遙主演的《天國與地獄》、日劇迷必看的輕鬆職場愛情故事《Oh My Boss！戀愛放別冊》、宮藤官九郎的原創劇本，長瀨智也主演的《我家的故事》，以及透過最新的科學搜查尋找連續殺人魔《Red Eyes 監視搜查組》。

韓劇的部分，收視集集創新高《哲仁王后》農曆年間將迎來精采大結局！改編自韓國熱門漫畫的《女神降臨》可趁年節假期全集追好追滿，還有末期加入鄭雨盛主演的《延遲的正義》等精彩戲劇。喜愛動漫的觀眾也能在平台上觀賞最新動漫作品，如《工作細胞BLACK》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第2季》、《無職轉生，到了異世界就拿出真本事》，遠傳friDay影音全數精彩送上！

即日起至3/1，遠傳friDay影音推出新春優惠方案，購「天數儲值包」180天方案(售價1194元)再送90天，等於現省600元，換算每日不用5塊錢就能看片看到飽！「單片續扣方案」250元，每月可任選4部單片，首月加碼多贈2部。活動期間於遠傳friDay影音官網購買上述任一方案，還可再抽萬元豪禮，有機會免費帶走50吋4K電視、家樂福禮券、星巴客隨行卡等好禮。

為持續回饋會員，遠傳friDay影音付費會員天天簽到、看片還可拿點數，每日合計最高55點，農曆春節期間天天推出7-11禮券、電視盒、獨家電影周邊等多項點數好禮，限量兌換，記得下載遠傳friDay影音APP。

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