柯泯薰昨在台北Legacy開唱。（洗耳恭聽提供）

柯泯薰1月31日在台北Legacy開唱，邀來HUSH與余佩真擔任嘉賓，柯泯薰與HUSH在台上比美鬥豔，身穿銀白色閃亮高領衫的HUSH略勝一籌，余佩真與柯泯薰則繼合作〈拋〉MV之後再續前緣，柯泯薰突然被余佩真獻上輕輕一吻，驚嚇到在舞台上跌倒，還趕忙向余佩真的太太道歉，笑翻觀眾。

去年底發行的《畫話》專輯，是柯泯薰經歷過低潮之後的蛻變之作。台北場門票銷售一空，歌迷塞滿了Legacy，讓柯泯薰開心又感動，用音樂來創造屬於她與歌迷之間的回憶。唱了十年，她坦言這一路走來並不容易，但幸好有身邊的伙伴們陪伴。她描述著自己的轉變，從一開始天不怕地不怕，只要手上有一把吉他、站在麥克風前就可以唱；到後來不敢表達自己，只知道用笑容來掩飾所有的情緒；直到現在，因為有著一路上朋友們帶給她的鼓勵和安慰，讓柯泯薰勇敢、自信了許多，她感性表示：「人必須要經歷低谷，才能找到屬於自己的路。」

第一位嘉賓HUSH在寬大的外套裡，搭配了一件銀蔥高領衫，一出場台下就傳出此起彼落地「好美喔」讚美聲，他與柯泯薰合唱完〈倒轉卡帶〉之後，柯泯薰笑說自己是特地邀HUSH來比美的，兩人憑著觀眾尖叫聲來較勁，結果HUSH略勝一籌，柯泯薰隨後不甘示弱表示今天自己有備而來，特地在胸口畫了一朵小花，接著反問HUSH的大樹在哪裡？HUSH故意低頭看了一眼自己的下半身，讓這首歌名瞬間「歪樓」，逗得全場觀眾哈哈大笑。

在〈拋〉MV中與柯泯薰演繹出一段女女戀的余佩真是昨晚的第二位嘉賓，柯泯薰演唱到一半時，走到台邊牽起余佩真的手一同走回舞台中央，立刻引發歌迷的尖叫。柯泯薰語帶惋惜地表示，〈拋〉的MV結局似乎缺了一個接吻，在觀眾的起鬨聲中，余佩真竟大方表示：「都2021年了，當眾接吻算什麼！」隨後在柯泯薰嘴唇上輕啄了一下。柯泯薰反而驚呆，嚇得連步伐都不穩，跌坐舞台。震驚之餘還不忘向鏡頭鞠躬致歉：「真真的太太，我真的很不好意思啦。」事後自己也打趣地說：「唉呀，那是我的螢幕初吻啊！」

(中時 )