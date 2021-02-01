陶晶瑩（陶子）1日主持網路節目《陶口秀》，邀請台北市長柯文哲當來賓，兩人對話既機智又逗趣，現場笑聲不斷。近日疫情又升溫，她30年來首次攻蛋演唱會因此宣布延期，「不知道要延到什麼時候，再看看後面檔期吧，不擔心票房，反而越後面越好，現在好多國外歌迷都來不了」。疫情影響遠不止如此，她原本想讓一對兒女赴美求學的想法也為此取消，「暫時沒有送出國的計畫，省著，讓小孩隨遇而安」。

陶子透露柯文哲2年前曾來看過自己的演唱會，當時他的坐姿讓她印象深刻，外傳他打算選下屆總統，問她打算怎麼投？陶子笑說：「誰來看我的演唱會，就投誰囉。」她曝過年會去趟台南，女兒荳荳相當期待可以朝聖偶像TWICE城成員周子瑜的咖啡廳。

陶子結束錄影後，老公李李仁與女兒都來接她，一家人感情相當好，她笑說：「剛好在迪化街，順便買過年的東西，小孩很乖下午還去打球。」雖然荳荳愛籃球，但陶子看得很清楚，「她自己也知道資質可能跟黑人差很多，所以覺得以後跟運動相關就可以，可能在這裡是王牌，但在美國可能連系隊都選不上」。

事實上荳荳不只擅長籃球，在壘球及高爾夫也展現絕佳天分，「高爾夫教練還說可以栽培，但她沒興趣，不喜歡一個人運動」。陶子還提及兒子近日弄丟塑型片，損失3萬多，李李仁還為此拆水管，所以不打算包紅包給兒子。

(中時 )