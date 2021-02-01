霧峰分局《好安心警察志工宣導團》1 日成立，除了持續強化「預防犯罪宣導」及「防制交通事故宣導」等工作，同時也希望讓市民了解治（交）安執行成效。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

警察推出各種警政措施，以達除暴安良、維護社會秩序的目地，為此台中市警局霧峰分局成立「好安心（治安好、交通安、慈悲心）警察志工宣導團」1日舉行成立大會暨授旗典禮，由分局長陳家銘將宣導團旗幟授予中隊長許秀美，期許在宣導團協助下，除了持續強化「預防犯罪宣導」及「防制交通事故宣導」等工作，同時也希望讓市民了解治（交）安執行成效。

霧峰好安心警察志工宣導團由志工中隊長許秀美擔任團長，志工副中隊長3位擔任副團長，另志工宣導分團（志工分隊）由各志工分隊長11位擔任分團長，領導所屬300多名志工（團員）執行宣導任務。

團長許秀美表示，藉由好安心警察志工宣導團，透過社區活動、廟會等各類活動及每季治安簡訊發送，希望志工們主動走進社區，行銷警政工作，使宣導工作更直接有效，也期望發揮志工溫馨柔性的一面，擴大宣導治安、交安努力成果，並縮短警民距離，協助預防犯罪，共同打造優質治安環境。

陳家銘表示好安心警察志工宣導團特別選在春節前成立，將結合重要節日安全維護工作主軸，加強「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，配合實施預防犯罪、治安、交安宣導，防制各類刑案及交通事故發生，並主動深入學校、社區，以主動、活潑輕鬆方式，辦理預防犯罪宣導座談、宣講及動態表演活動，期能建立警察與民眾溝通、聯繫之橋樑，全力做好警政工作，讓市民放心，警察也安心。

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(中時 )